Svet

EPIDEMIJA U NIGERIJI: Difterija odnela više od 1.100 života!

T.J.

14. 11. 2026. u 11:04

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NOVA epidemija difterije izbila je u internatu sa više od 2.000 učenika u nigerijskoj državi Kano, nakon što su zdravstvene vlasti prijavile slučajeve zaraze u školi, dok je ukupan broj obolelih u zemlji dostigao 28.151, a preminulo je 1.126 ljudi, prema podacima zaključno sa 7. novembrom.

ЕПИДЕМИЈА У НИГЕРИЈИ: Дифтерија однела више од 1.100 живота!

Foto: Tanjug/AP/Ehab Zavati

Centar za kontrolu bolesti države Kano pokrenuo je hitnu reakciju nakon što su primljeni izveštaji o infekcijama u internatu, što je izazvalo zabrinutost zbog mogućeg širenja ove veoma zarazne bakterijske bolesti među učenicima koji žive u zajedničkom smeštaju.

Kano čini gotovo polovinu svih slučajeva u Nigeriji

Prema izveštaju Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (MFDK), zasnovanom na podacima Nigerijskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, u zemlji su do 7. novembra zabeležena 28.151 slučaja difterije i 1.126 smrtnih ishoda.

Najteže pogođena je upravo država Kano, sa 12.008 potvrđenih slučajeva, što čini približno 43 odsto ukupnog broja zaraženih u Nigeriji.

Bolest se proširila na 26 nigerijskih država i Federalnu prestoničku teritoriju, u kojoj se nalazi glavni grad Abudža.

Među najugroženijima su deca uzrasta od pet do 14 godina, a podaci pokazuju da približno dve trećine potvrđenih pacijenata nije bilo vakcinisano protiv difterije.

Nedovoljna vakcinacija otežava suzbijanje zaraze

Difterija je potencijalno smrtonosna bakterijska infekcija koja prvenstveno zahvata nos i grlo. Prenosi se kapljičnim putem i bliskim kontaktom sa zaraženim osobama, zbog čega su internati i ustanove u kojima veliki broj ljudi deli smeštaj posebno izloženi riziku od širenja infekcije.

Bez blagovremenog lečenja, bolest može izazvati ozbiljne respiratorne probleme, srčane komplikacije i smrt.

Zdravstvene vlasti kao glavne prepreke u suzbijanju epidemije navode nedovoljnu pokrivenost vakcinacijom i kašnjenje u traženju medicinske pomoći.

Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca upozorila je i na nizak odziv na vakcinaciju u pojedinim pogođenim zajednicama, uprkos obezbeđivanju dodatnih doza za hitnu imunizaciju.

Difterija je zarazna bakterijska bolest koja najčešće zahvata nos i grlo, a prenosi se kapljičnim putem, kašljanjem, kijanjem i bliskim kontaktom sa zaraženom osobom. Bolest može da izazove otežano disanje i gutanje, oštećenje srca i nervnog sistema, a u težim slučajevima i smrt. Najbolja zaštita je vakcinacija, dok rano prepoznavanje simptoma i blagovremeno lečenje značajno smanjuju rizik od teških komplikacija.

(Turkiye Today)

BONUS VIDEO: TROJE MRTVIH I SKORO STOTINA ZARAŽENIH SMRTONOSNIM ANTRAKSOM: Panika u Indoneziji

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Zelenskog gađali jajima (VIDEO)
Svet

0 0

Zelenskog gađali jajima (VIDEO)

JEDAN od automobila iz kolone predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog gađan je jajima tokom njegove posete Irskoj, preneo je novinar britanskog "Skaj njuza" Stiven Marfi.

13. 11. 2026. u 21:49

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

AVIO-SAOBRAĆAJ U SAD PONOVO USPOSTAVLJEN: FAA ukinula zabranu letova nakon prekida komunikacija, više od 10.000 letova odloženo ili otkazano
Svet

0 0

AVIO-SAOBRAĆAJ U SAD PONOVO USPOSTAVLJEN: FAA ukinula zabranu letova nakon prekida komunikacija, više od 10.000 letova odloženo ili otkazano

AMERIČKA Federalna uprava za vazduhoplovstvo ukinula je zabranu letova na aerodromima širom zemlje nakon što je prekid telekomunikacija koji je pogodio centre za kontrolu vazdušnog saobraćaja naveo vlasti da obustave letove kao meru predostrožnosti, a ministar saobraćaja Šon Dafi opisao je problem kao "komunikacioni problem" i "vanredno stanje".

14. 11. 2026. u 10:19

Politika
Tenis
Fudbal
Više od 19.000.000 dinara za podršku zdravstvu: Fondacija Mozzart nastavlja sa donacijama širom Srbije

Više od 19.000.000 dinara za podršku zdravstvu: Fondacija Mozzart nastavlja sa donacijama širom Srbije