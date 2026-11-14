EPIDEMIJA U NIGERIJI: Difterija odnela više od 1.100 života!

NOVA epidemija difterije izbila je u internatu sa više od 2.000 učenika u nigerijskoj državi Kano, nakon što su zdravstvene vlasti prijavile slučajeve zaraze u školi, dok je ukupan broj obolelih u zemlji dostigao 28.151, a preminulo je 1.126 ljudi, prema podacima zaključno sa 7. novembrom.

Foto: Tanjug/AP/Ehab Zavati

Centar za kontrolu bolesti države Kano pokrenuo je hitnu reakciju nakon što su primljeni izveštaji o infekcijama u internatu, što je izazvalo zabrinutost zbog mogućeg širenja ove veoma zarazne bakterijske bolesti među učenicima koji žive u zajedničkom smeštaju.

Kano čini gotovo polovinu svih slučajeva u Nigeriji

Prema izveštaju Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (MFDK), zasnovanom na podacima Nigerijskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, u zemlji su do 7. novembra zabeležena 28.151 slučaja difterije i 1.126 smrtnih ishoda.

Najteže pogođena je upravo država Kano, sa 12.008 potvrđenih slučajeva, što čini približno 43 odsto ukupnog broja zaraženih u Nigeriji.

Bolest se proširila na 26 nigerijskih država i Federalnu prestoničku teritoriju, u kojoj se nalazi glavni grad Abudža.

Među najugroženijima su deca uzrasta od pet do 14 godina, a podaci pokazuju da približno dve trećine potvrđenih pacijenata nije bilo vakcinisano protiv difterije.

Nedovoljna vakcinacija otežava suzbijanje zaraze

Difterija je potencijalno smrtonosna bakterijska infekcija koja prvenstveno zahvata nos i grlo. Prenosi se kapljičnim putem i bliskim kontaktom sa zaraženim osobama, zbog čega su internati i ustanove u kojima veliki broj ljudi deli smeštaj posebno izloženi riziku od širenja infekcije.

Bez blagovremenog lečenja, bolest može izazvati ozbiljne respiratorne probleme, srčane komplikacije i smrt.

Zdravstvene vlasti kao glavne prepreke u suzbijanju epidemije navode nedovoljnu pokrivenost vakcinacijom i kašnjenje u traženju medicinske pomoći.

Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca upozorila je i na nizak odziv na vakcinaciju u pojedinim pogođenim zajednicama, uprkos obezbeđivanju dodatnih doza za hitnu imunizaciju.

Difterija je zarazna bakterijska bolest koja najčešće zahvata nos i grlo, a prenosi se kapljičnim putem, kašljanjem, kijanjem i bliskim kontaktom sa zaraženom osobom. Bolest može da izazove otežano disanje i gutanje, oštećenje srca i nervnog sistema, a u težim slučajevima i smrt. Najbolja zaštita je vakcinacija, dok rano prepoznavanje simptoma i blagovremeno lečenje značajno smanjuju rizik od teških komplikacija.

(Turkiye Today)

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