GORI ŠPANIJA! Privedeno više od 60 osoba: Zabeleženo 919 incidenata tokom štrajka (FOTO/VIDEO)

VIŠE od 60 osoba je privedeno, a 919 incidenata zabeleženo je širom Španije tokom generalnog štrajka organizovanog u sredu zbog zahteva za većim platama i pristupačnijim stanovanjem, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje.

Foto: Tanjug (AP Photo/Emilio Morenatti)

Tokom štrajka je došlo do sukoba demonstranata i policije na više lokacija, a u Barseloni i Madridu zabeleženi su vandalizam i intervencije policijskih snaga, preneo je RTVE.

Foto: Tanjug (AP Photo/Emilio Morenatti)

Around 4 million workers joined Spain’s first general strike in 14 years, protesting soaring housing costs and rents ahead of the November 29 election. Unions reported 90% participation at ports and car factories, while clashes with police left 20 protesters injured and 40 people arrested. Spain faces a shortage of 750,000 homes, with average monthly rent consuming nearly 99% of a young worker’s salary. — Clash Report (@clashreport) November 11, 2026

U sukobima na ulazu u logistički centar Merkamadrid najmanje 13 osoba je zbrinuto nakon što je policija upotrebila biber sprej.

🚨BREAKING NEWS Spain has descended into chaos: a general strike that began at midnight has escalated into widespread unrest.🇪🇸🔥🏴‍☠️ People across the country have taken to the streets in response to soaring prices. Protesters are setting fire to shops, defacing building facades, and smashing storefront windows. Clashes with the police have broken out in several cities. Furthermore, public transport has come to a standstill, leaving many Spaniards unable to get to work. — Aleksey The Great 🇷🇺🎖 (@aleksthgrt) November 11, 2026

U Barseloni je nakon završetka demonstracija grupa maskiranih mladića razbijala izloge prodavnica, bacala petarde na katalonsku policiju i palila kontejnere za smeće. Uhapšeno je 18 osoba.

Predsednik katalonske vlade Salvador Ilja osudio je nasilje, ističući da ono ne predstavlja građane koji su mirno protestovali, i poručio da će počinioci odgovarati.

Right now: Several burning barricades in Barcelona following the demonstration over the general strike in Spain. https://t.co/sQV1NVToHk — Laia Cervelló Herrero (@Laia_Cervello) November 11, 2026

U Madridu je policija intervenisala na Gran Viji, između Kaljaoa i Plasa Espanje, gde su demonstranti zapalili kontejnere i razbili izloge. Policajci su upotrebili gumene metke i biber sprej, a dve osobe su uhapšene, prenela je agencija EFE. U sukobima na ulazu u logistički centar Merkamadrid najmanje 13 osoba je zbrinuto nakon što je policija upotrebila biber sprej.

Foto: Tanjug (AP Photo/Emilio Morenatti)

Uprkos jakoj kiši, desetine hiljada ljudi učestvovale su u demonstracijama širom zemlje. Prema podacima Vladine delegacije, u Madridu se okupilo 120.000 ljudi, dok je u Barseloni, prema podacima gradske policije, protestovalo 55.000 građana.

TODAY in Spain: Up to 400,000 people flooded the streets of Barcelona, according to organizers, as Spain erupted in a nationwide general strike against skyrocketing rents and an increasingly unaffordable future. From early-morning picket lines and blockades protesters brought parts of the city to a standstill. During the evening demonstration, tensions escalated. Burning barricades, clashes with riot police, smashed storefronts, and some looting marked the end of a day of mass mobilization. Stay tuned for full reporting from Barcelona and Madrid. — UNICORN RIOT (@UR_Ninja) November 12, 2026

U Valensiji je marširalo 40.000 ljudi, a skupovi su održani i u drugim gradovima. Demonstranti su uzvikivali parole protiv stanodavaca, investicionih fondova i kompanija za nekretnine, tražeći smanjenje kirija i uklanjanje velikih investicionih fondova sa tržišta.

Police in #Spain wrestle protesters to the ground, as thousands of workers go on general strike in the country's first nationwide 24-hour stoppage since 2012. The strike called by unions aims to up pressue on the key issue of housing weeks before a snap election. https://t.co/EyxClCF0Wr — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) November 12, 2026

Protesti su organizovani na poziv sindikata CCOO i UGT, Sindikata stanara i drugih radničkih i društvenih organizacija.

Spain 🇪🇸 Some 120,000 people joined a demonstration in the capital Madrid and more than 50,000 turned out in Barcelona for Spain's first general strike for 14 years. They are protesting over housing and the high cost of living. #Spain #Madrid #Barcelona https://t.co/twpTidbRpL — Van Emmerick Kris (@VanEmmerickKris) November 12, 2026

Generalni sekretar CCOO Unai Sordo je ocenio da je štrajk bio uspešan, posebno u industriji, logistici i transportu, dok je generalni sekretar UGT-a Pepe Alvarez rekao da je odziv bio veći od očekivanog.

General strike in Spain; police attack protesters. https://t.co/VMreXLdxdc — 𝕃𝕦𝕔𝕚𝕒𝕟𝕠 𝕃𝕦𝕝𝕫 (@altrella_l) November 11, 2026

(Tanjug)