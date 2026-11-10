IMA MRTVIH U STRAVIČNOM UDESU! Aktiviran sistem za uzbunjivanje u Bugarskoj posle lančanog sudara u kome je učestvovalo 50 vozila (VIDEO)

NA bugarskom autoputu "Trakija", između petlji Zimnica i Kabile, dogodila su se dva velika lančana sudara u kojima je učestvovalo više od 50 vozila, uključujući automobile, kamione, šlepere, kombije i autobuse.

Foto: Printskrin Iks @KalendarNews

Nesreće su se dogodile u oba smera autoputa, a pretpostavlja se da su glavni uzroci gusta magla, smanjena vidljivost i mokar kolovoz.

Prema preliminarnim informacijama, najmanje pet osoba je poginulo, dok je više desetina povređeno. Međutim, pojedini nezvanični izveštaji navode da je broj stradalih veći od 10, ali te informacije još nisu zvanično potvrđene. Među povređenima ima i osoba sa teškim povredama, od kojih su neke u životnoj opasnosti.

Tragedy in Bulgaria. 10 people have died and over 50 were injured in a series of major crashes involving around 50 vehicles on the Trakia motorway near Yambol. Dense fog caused extremely poor visibility. 😭 https://t.co/AYu4pjvqaL — edna bъlgarka (@transbulgaria) November 10, 2026

Na mesto nesreće upućene su ekipe hitne pomoći iz Jambola, Slivena i Burgasa, kao i policija, vatrogasci i vojska. Spasilačke ekipe ulažu velike napore da oslobode ljude zarobljene u smrskanim vozilima, zbog čega su na pojedinim mestima morale da seku metalne delove automobila. Više povređenih prevezeno je u bolnice u Jambolu i Slivenu, gde su mobilisani svi raspoloživi medicinski timovi.

Bulgaria, November 10, 2026 - Over 10 people died in a large-scale accident involving about 50 cars on the Trakia highway near the Bulgarian city of Yambol Source: Bulgarian News Agency - without sound https://t.co/YigrMa0F97 — Kalendar News (@KalendarNews) November 10, 2026

Zbog guste magle nije bilo moguće angažovati helikoptersku medicinsku pomoć. U međuvremenu, aktiviran je sistem za uzbunjivanje BG-ALERT, kojim su vozači upozoreni na opasnost i pozvani da koriste alternativne pravce.

Autoput je zatvoren u oba smera na deonici između Zimnice i Karnobata, a saobraćaj se preusmerava preko okolnih puteva. Nadležne službe najavile su da će obustava trajati dok se sva vozila ne uklone i mesto nesreće u potpunosti ne raščisti. Istraga o uzrocima tragedije počeće nakon završetka spasilačke akcije.

(Novinite.com)

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja