ZELENSKI NA ČEKANJU: Nedostaje još jedan potpis za novu isporuku oružja Ukrajini

DOKUMENT o pošiljci oružja Ukrajini već su potpisali ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani i ministar odbrane te zemlje Gvido Krozeto, izjavio je danas Tajani.

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- Paket o pomoći, budući da je poverljivi dokument, mora da bude lično potpisan, već smo potpisali Krozeto i ja, a overilo ga je i Ministarstvo ekonomije i finansija - rekao je Tajani, a prenosi Ansa.

Dodao je da će ministar ekonomije i finansija Đankarlo Đorđeti potpisati dokument čim se bude vratio u Rim iz Brisela.

- Nema nikakve misterije i nikakve oluje. Nastavljamo podršku Ukrajini, nadajući se da će mir uskoro biti postignut - rekao je on.

Prethodno je italijanska premijerka Đorđa Meloni uputila pismo predsedniku Evropskog saveta Antoniju Košti, u kojem je naglasila da je od ključne važnosti da Evropa po pitanju Ukrajine govori jednim, zajedničkim glasom i navela da je usaglašen pristup postao neophodnost koja više ne može da se odlaže.

(Tanjug)

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