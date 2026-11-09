Svet

SPREMA SE NOVI RASPLET RATA U UKRAJINI? Kušner otkrio šta Vašington očekuje od Moskve i Evrope

D.D.

09. 11. 2026. u 15:23

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POSTIZANjE rešenja u Ukrajini zahtevaće direktnu saradnju između Rusije i Evrope po pitanjima bezbednosti, izjavio je specijalni izaslanik predsednika SAD Džared Kušner.

СПРЕМА СЕ НОВИ РАСПЛЕТ РАТА У УКРАЈИНИ? Кушнер открио шта Вашингтон очекује од Москве и Европе

Foto: Ludovic MARIN/AFP/Profimedia

- Na kraju krajeva, postizanje sveobuhvatnog i trajnog rešenja zahtevaće i direktno angažovanje između Rusije i naših evropskih partnera u vezi sa širim bezbednosnim aranžmanima koji ih se tiču - napisao je Kušner u knjizi X.

Dodao je da Vašington izražava nadu da će predstojeći pregovori o ukrajinskoj regulativi u Abu Dabiju stvoriti uslove za direktan dijalog između Moskve i evropskih zemalja.

Sledeća runda trilateralnih pregovora između Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine zakazana je za 10. i 11. novembar u Abu Dabiju.

Izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof izvestio je da strane nameravaju da razgovaraju o bezbednosnim garancijama, deeskalaciji, humanitarnim pitanjima i daljim koracima ka mirnom rešenju.

Kremlj je potvrdio učešće ruske delegacije u pregovorima. Nju će predvoditi pomoćnik predsednika Vladimir Medinski.

(Ria Novosti)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge

VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge