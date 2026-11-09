SPREMA SE NOVI RASPLET RATA U UKRAJINI? Kušner otkrio šta Vašington očekuje od Moskve i Evrope
POSTIZANjE rešenja u Ukrajini zahtevaće direktnu saradnju između Rusije i Evrope po pitanjima bezbednosti, izjavio je specijalni izaslanik predsednika SAD Džared Kušner.
- Na kraju krajeva, postizanje sveobuhvatnog i trajnog rešenja zahtevaće i direktno angažovanje između Rusije i naših evropskih partnera u vezi sa širim bezbednosnim aranžmanima koji ih se tiču - napisao je Kušner u knjizi X.
Dodao je da Vašington izražava nadu da će predstojeći pregovori o ukrajinskoj regulativi u Abu Dabiju stvoriti uslove za direktan dijalog između Moskve i evropskih zemalja.
Sledeća runda trilateralnih pregovora između Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine zakazana je za 10. i 11. novembar u Abu Dabiju.
Izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof izvestio je da strane nameravaju da razgovaraju o bezbednosnim garancijama, deeskalaciji, humanitarnim pitanjima i daljim koracima ka mirnom rešenju.
Kremlj je potvrdio učešće ruske delegacije u pregovorima. Nju će predvoditi pomoćnik predsednika Vladimir Medinski.
(Ria Novosti)
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