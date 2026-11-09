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NOVI BILANS NESREĆE U TURSKOJ: Broj poginulih u eskploziji u čeličani porastao na 10, najmanje 15 povređenih

T.J.

09. 11. 2026. u 12:44

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NAJMANjE 10 osoba je poginulo, a 15 povređeno u snažnoj eksploziji koja se dogodila danas u fabrici čelika "Habaš" u Alijagi, u turskoj pokrajini Izmir. Među povređenima, tri osobe su u teškom stanju, dok se za najmanje deset radnika, koji su ostali zatrpani pod ruševinama, još traga.

НОВИ БИЛАНС НЕСРЕЋЕ У ТУРСКОЈ: Број погинулих у ескплозији у челичани порастао на 10, најмање 15 повређених

Foto: Printskrin Iks/ZAM Haber

Prema saopštenju guvernerstva Izmira, eksplozija se dogodila oko podneva u industrijskom postrojenju u naselju Bozkoy. Nakon detonacije izbio je požar, a na lice mesta upućene su brojne vatrogasne, medicinske i spasilačke ekipe.

Sumnja se da je pukla dizalikca

Prema prvim procenama nadležnih, do eksplozije je moglo doći tokom izlivanja tečnog čelika, kada se plafonska dizalica otkačila i pala u elektrolučnu peć.

Ipak, tačan uzrok nesreće još nije zvanično potvrđen, a istraga o okolnostima tragedije je u toku.

Radnici zarobljeni pod ruševinama

Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za deset osoba za koje se veruje da su ostale zarobljene nakon eksplozije. Povređeni radnici prevezeni su u obližnje bolnice, a troje njih nalazi se u teškom stanju.

Nadležne službe nastavljaju intervenciju, dok se očekuju nove informacije o bilansu nesreće i stanju radnika koji se još vode kao nestali.

Erdogan otputovao u Izmir

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan dobio je informacije o nesreći od ministra unutrašnjih poslova Mustafe Čiftčija i ministra energetike i prirodnih resursa Alparslana Bajraktara, koji su krenuli u Izmir.

U Izmir je, kako prenosi TRT Haber, doputovao i ministar rada i socijalnog osiguranja, Vedat Išikhan, koji je najavio da je Zavod za socijalno osiguranje imenovao glavnog inspektora radi utvrđivanja okolnosti nesreće.

Ministar pravde, Akin Đurlek, saopštio je da je pokrenuta istraga i da su angažovana četiri tužioca iz tužilaštva u Menemenu.

Turski zvaničnici uputili su saučešće porodicama poginulih i poželeli brz oporavak povređenima, uz poruku da se spasilačke aktivnosti nastavljaju i da se okolnosti nesreće ispituju.

(Demirören Haber Ajansı)

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