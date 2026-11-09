OGROMAN POŽAR U KINI: Vatrena stihija progutala zgradu, najmanje 14 osoba poginulo, a preko 20 povređeno (VIDEO)
U požaru koji je izbio u višespratnoj zgradi u Taijuanu, u severnoj kineskoj provinciji Šansi, poginulo je 14 ljudi, javila je u ponedeljak državna novinska agencija Sinhua.
U bolnici je još 25 osoba, od kojih je devet zadobilo teške povrede.
Ovo su danas objavili mediji, pozivajući se na vlasti.
Detalji još nisu poznati.
Požar je izbio u zgradi u centru Taijuana juče popodne po lokalnom vremenu, a vatrogascima je trebalo oko dva sata da ga ugase.
Uzrok požara se trenutno istražuje.
(Index.hr)
BONUS VIDEO: Srpsko kolo na Kineskom zidu
Preporučujemo
VELIKA PACIFIČKA MRLjA: Plastika menja boju Tihog okeana (VIDEO)
06. 11. 2026. u 08:25
KINA ŽESTOKO UZVRATILA BRITANIJI: Nemate nikakve dokaze za optužbe o hakerskim napadima
04. 11. 2026. u 15:38
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)