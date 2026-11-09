OGROMAN POŽAR U KINI: Vatrena stihija progutala zgradu, najmanje 14 osoba poginulo, a preko 20 povređeno (VIDEO)

U požaru koji je izbio u višespratnoj zgradi u Taijuanu, u severnoj kineskoj provinciji Šansi, poginulo je 14 ljudi, javila je u ponedeljak državna novinska agencija Sinhua.

Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

U bolnici je još 25 osoba, od kojih je devet zadobilo teške povrede.

Ovo su danas objavili mediji, pozivajući se na vlasti.

Five dead after fire engulfs high-rise building in China A major fire has swept through a high-rise building in Taiyuan, Shanxi Province, China, leaving five people dead and 33 others injured. The blaze broke out at Haocheng International Apartments on Sunday, November 8, 2026, https://t.co/Xpwx8ZE3WI — Metropunch (@metropunch) November 9, 2026

Detalji još nisu poznati.

Požar je izbio u zgradi u centru Taijuana juče popodne po lokalnom vremenu, a vatrogascima je trebalo oko dva sata da ga ugase.

Uzrok požara se trenutno istražuje.

(Index.hr)

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