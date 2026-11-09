NOVI POTRES NA BLISKOM ISTOKU: Pronađeni "kalašnjikovi" i rakete Hezbolaha nadomak položaja UN

IZRAELSKA vojska saopštila je danas da je u dva mesta na jugu Libana, u blizini položaja Ujedinjenih nacija, otkrila skladišta oružja i stan koje je, kako tvrdi, koristio libanski militantni pokret Hezbolah u vojne svrhe, ocenjujući da ti nalazi ukazuju na neuspeh misije UNIFIL-a.

Foto: X / HananyaNaftali

Kako se tvrdi u saopštenju izraelskih odbrambenih snaga (IDF), rezervisti brigade Oded pronašli su u mestu Mejs el Džabal dva skladišta opreme i oružja u jednoj stambenoj kući, na oko 200 metara od položaja UN, kao i još jedno skladište na udaljenosti od oko 100 metara od istog položaja.

🌲 - 🇱🇧🇮🇱🇺🇳 The Israeli army says its 91st Division discovered Hezbollah weapons caches near UNIFIL positions in Mays al-Jabal, including Kalashnikov rifles, RPGs, a PK machine gun, grenades, explosives, and surveillance equipment, alongside humanitarian aid boxes and Hezbollah and Amal insignia. The weapons were found in a civilian house and warehouse, 100–200 meters from a UN post. A separate military-use apartment containing Hezbollah equipment was found in A-Tiri, 250 meters from another UN position. — Lebanon News & OSINT (@LebOSINT) November 8, 2026

Prema navodima izraelske vojske, među pronađenim naoružanjem bili su puške "kalašnjikov", mitraljez, raketni bacači RPG i rakete, ručne bombe i druga vojna oprema, preneo je Tajms of Izrael.

U obližnjem mestu Et Tiri, pripadnici brigade Kfir pronašli su i kuću koji je, prema tvrdnjama IDF-a, Hezbolah koristio u vojne svrhe, na oko 250 metara od položaja UN.

🚨HEZBOLLAH WEAPONS FOUND JUST 100 METERS FROM UN PEACEKEEPERS IN LEBANON! The Israeli military reports finding rockets, rifles, RPGs, and explosives hidden in civilian buildings near UN posts. How is Hezbollah operating right under the UN's nose? Another serious question about UNIFIL's failure to stop Hezbollah's military activities in southern Lebanon. — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) November 9, 2026

U stanu su pronađeni oprema za nadzor, borbena oprema, potrepštine za boravak, kao i obeležja organizacije Hezbolah, navela je izraelska vojska.

IDF je ocenio da su ovi nalazi "dodatni dokaz da snage UNIFIL-a nisu ispunile svoju misiju", kao i da "terorističke organizacije iskorišćavaju njegovo nedelovanje".

Misija UNIFIL trebalo bi da se povuče iz južnog Libana krajem ove godine.

(Tanjug)

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