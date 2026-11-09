Svet

NOVI POTRES NA BLISKOM ISTOKU: Pronađeni "kalašnjikovi" i rakete Hezbolaha nadomak položaja UN

Ivana Manić

09. 11. 2026. u 08:31

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IZRAELSKA vojska saopštila je danas da je u dva mesta na jugu Libana, u blizini položaja Ujedinjenih nacija, otkrila skladišta oružja i stan koje je, kako tvrdi, koristio libanski militantni pokret Hezbolah u vojne svrhe, ocenjujući da ti nalazi ukazuju na neuspeh misije UNIFIL-a.

НОВИ ПОТРЕС НА БЛИСКОМ ИСТОКУ: Пронађени калашњикови и ракете Хезболаха надомак положаја УН

Foto: X / HananyaNaftali

Kako se tvrdi u saopštenju izraelskih odbrambenih snaga (IDF), rezervisti brigade Oded pronašli su u mestu Mejs el Džabal dva skladišta opreme i oružja u jednoj stambenoj kući, na oko 200 metara od položaja UN, kao i još jedno skladište na udaljenosti od oko 100 metara od istog položaja.

Prema navodima izraelske vojske, među pronađenim naoružanjem bili su puške "kalašnjikov", mitraljez, raketni bacači RPG i rakete, ručne bombe i druga vojna oprema, preneo je Tajms of Izrael.

U obližnjem mestu Et Tiri, pripadnici brigade Kfir pronašli su i kuću koji je, prema tvrdnjama IDF-a, Hezbolah koristio u vojne svrhe, na oko 250 metara od položaja UN.

U stanu su pronađeni oprema za nadzor, borbena oprema, potrepštine za boravak, kao i obeležja organizacije Hezbolah, navela je izraelska vojska.

IDF je ocenio da su ovi nalazi "dodatni dokaz da snage UNIFIL-a nisu ispunile svoju misiju", kao i da "terorističke organizacije iskorišćavaju njegovo nedelovanje".

Misija UNIFIL trebalo bi da se povuče iz južnog Libana krajem ove godine.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: 

SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO 

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