UKRAJINSKI mediji objavili su imena kompletnog sastava ukrajinske delegacije na pregovorima u Abu Dabiju.

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Delegaciju će predvoditi šef Spoljne obaveštajne službe Rustem Umerov.

U sastavu delegacije takođe će biti šef kabineta ukrajinskog predsednika Kiril Budanov (u Rusiji se nalazi na spisku terorista i ekstremista), poslanik Vrhovne rade David Arahamija, zamenik šefa kabineta predsednika Sergej Kislica, predstavnik Glavne obaveštajne uprave Ukrajine Vadim Skibicki i vojni oficir Andrej Gnatov.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je inače ranije saopštio da će rusku delegaciju predvoditi pomoćnik predsednika Rusije Vladimir Medinski.

Trilateralni pregovori delegacija Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država planirani su za 10. i 11. novembar u Abu Dabiju, a glavna tema će biti bezbednosne garancije za strane u sukobu.

Sastanak će biti održan iza zatvorenih vrata.

(RT Balkan)

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