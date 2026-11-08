RUSI SIGURNO NISU ODUŠEVLJENI: Evo ko je sporni član ukrajinske delegacije u Abu Dabiju koji je na spisku terorista u Rusiji
UKRAJINSKI mediji objavili su imena kompletnog sastava ukrajinske delegacije na pregovorima u Abu Dabiju.
Delegaciju će predvoditi šef Spoljne obaveštajne službe Rustem Umerov.
U sastavu delegacije takođe će biti šef kabineta ukrajinskog predsednika Kiril Budanov (u Rusiji se nalazi na spisku terorista i ekstremista), poslanik Vrhovne rade David Arahamija, zamenik šefa kabineta predsednika Sergej Kislica, predstavnik Glavne obaveštajne uprave Ukrajine Vadim Skibicki i vojni oficir Andrej Gnatov.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je inače ranije saopštio da će rusku delegaciju predvoditi pomoćnik predsednika Rusije Vladimir Medinski.
Trilateralni pregovori delegacija Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država planirani su za 10. i 11. novembar u Abu Dabiju, a glavna tema će biti bezbednosne garancije za strane u sukobu.
Sastanak će biti održan iza zatvorenih vrata.
(RT Balkan)
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