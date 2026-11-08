VIŠE OD 200.000 LJUDI NA PROTESTU U AMSTERDAMU: Zahtevaju promenu politike prema Izraelu
NAJMANjE 200.000 ljudi okupilo se danas u Amsterdamu na protestu "Crvena linija" zbog politike holandske vlade prema Izraelu.
Mnogi učesnici protesta obučeni su u crveno i nose transparente sa porukama poput "Slobodna Palestina" i "Ne holandskoj podršci aparthejdu", prenosi NL Tajms.
Marš počinje i završava se na trgu Muzejplejn, gde je postavljena velika bina za govornike, a učesnici prolaze trasom oko parka Vondelpark.
Demonstranti zahtevaju odlučniji odnos holandske vlade prema Izraelu.
- I dalje smatram da Holandija ne čini dovoljno. Ovo je već treći put da učestvujem u ovom maršu. Verovatno se time malo toga menja, ali to je jedino što možete da uradite - rekla je jedna učesnica za NOS.
Protestu prisustvuju i bivši holandski političari Job Koen i Jožis van Artsen.
Ovo je četvrti put da se organizuje protest "Crvena linija".
Na prethodnom skupu, održanom u oktobru prošle godine, učestvovalo je oko 250.000 ljudi.
U današnjem protestu učestvuje 13 organizacija, među kojima su Oxfam Novib, Amnesty International i Save the Children.
(Tanjug)
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