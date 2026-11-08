Svet

VIŠE OD 200.000 LJUDI NA PROTESTU U AMSTERDAMU: Zahtevaju promenu politike prema Izraelu

Ivana Manić

08. 11. 2026. u 16:05

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NAJMANjE 200.000 ljudi okupilo se danas u Amsterdamu na protestu "Crvena linija" zbog politike holandske vlade prema Izraelu.

ВИШЕ ОД 200.000 ЉУДИ НА ПРОТЕСТУ У АМСТЕРДАМУ: Захтевају промену политике према Израелу

Foto: AP / Tanjug / Patrick Post (STR)

Mnogi učesnici protesta obučeni su u crveno i nose transparente sa porukama poput "Slobodna Palestina" i "Ne holandskoj podršci aparthejdu", prenosi NL Tajms.

Foto: Фото: AP / Tanjug / Patrick Post (STR)

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Marš počinje i završava se na trgu Muzejplejn, gde je postavljena velika bina za govornike, a učesnici prolaze trasom oko parka Vondelpark.

Demonstranti zahtevaju odlučniji odnos holandske vlade prema Izraelu.

- I dalje smatram da Holandija ne čini dovoljno. Ovo je već treći put da učestvujem u ovom maršu. Verovatno se time malo toga menja, ali to je jedino što možete da uradite - rekla je jedna učesnica za NOS.

Protestu prisustvuju i bivši holandski političari Job Koen i Jožis van Artsen.

Ovo je četvrti put da se organizuje protest "Crvena linija".

Na prethodnom skupu, održanom u oktobru prošle godine, učestvovalo je oko 250.000 ljudi.

U današnjem protestu učestvuje 13 organizacija, među kojima su Oxfam Novib, Amnesty International i Save the Children.

(Tanjug)

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