VIŠE OD 200.000 LJUDI NA PROTESTU U AMSTERDAMU: Zahtevaju promenu politike prema Izraelu

NAJMANjE 200.000 ljudi okupilo se danas u Amsterdamu na protestu "Crvena linija" zbog politike holandske vlade prema Izraelu.

Foto: AP / Tanjug / Patrick Post (STR)

Mnogi učesnici protesta obučeni su u crveno i nose transparente sa porukama poput "Slobodna Palestina" i "Ne holandskoj podršci aparthejdu", prenosi NL Tajms.

Marš počinje i završava se na trgu Muzejplejn, gde je postavljena velika bina za govornike, a učesnici prolaze trasom oko parka Vondelpark.

Demonstranti zahtevaju odlučniji odnos holandske vlade prema Izraelu.

- I dalje smatram da Holandija ne čini dovoljno. Ovo je već treći put da učestvujem u ovom maršu. Verovatno se time malo toga menja, ali to je jedino što možete da uradite - rekla je jedna učesnica za NOS.

At least 200,000 people gathered in Amsterdam at the Red Line demonstration in Amsterdam, protesting the Dutch government’s policy towards Israel. https://t.co/stBTBapHos — NL Times (@NL_Times) November 8, 2026

Protestu prisustvuju i bivši holandski političari Job Koen i Jožis van Artsen.

Ovo je četvrti put da se organizuje protest "Crvena linija".

Na prethodnom skupu, održanom u oktobru prošle godine, učestvovalo je oko 250.000 ljudi.

U današnjem protestu učestvuje 13 organizacija, među kojima su Oxfam Novib, Amnesty International i Save the Children.

(Tanjug)

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