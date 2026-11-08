RUSKA vojska neutralisala je 1.125 ukrajinskih militanata, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto:Vitaliy Ankov / Sputnik / Profimedia

Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su 170 vojnika i uništile 11 automobila, haubicu "M101" američke proizvodnje, dve stanice za protivbaterijsku borbu i dve stanice za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su više od 230 vojnika i uništile oklopni automobil "mastif" britanske proizvodnje, oklopni transporter "senator" kanadske proizvodnje, 14 automobila, dva artiljerijska oruđa i stanicu za protivbaterijsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su više od 170 vojnika i uništile 24 automobila i samohodni artiljerijski sistem "bogdan".

Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su 340 vojnika i uništile tri oklopna transportera, šest borbenih oklopnih vozila, 10 automobila, artiljerijsko oruđe i sedam stanica za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisale su više od 185 vojnika i uništile sedam automobila.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 30 vojnika i uništile 14 automobila i stanicu za radio-elektronsku borbu.

Kako su istakli u ruskom odbrambenom resoru, operativno-taktička avijacija, udarne bespilotne letelice, raketne jedinice i artiljerija grupacija snaga Oružanih snaga Ruske Federacije nanele su udare po skladištima municije, energetskim objektima, objektima transportne infrastrukture i logistike koji se koriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine, radionicama za proizvodnju bespilotnih letelica i kopnenih robotizovanih sistema, mestima njihovog skladištenja, kao i punktovima privremenog razmeštaja ukrajinskih oružanih formacija i stranih plaćenika u 141 rejonu.

Sredstva protivvazdušne odbrane oborila su tri avionske vođene bombe i 538 bespilotnih letelica.

(RT Balkan)

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