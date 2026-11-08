LAKSON I HIPKINS DOBILI GOTOVO IDENTIČAN BROJ GLASOVA: Ovo su svi detalji najneizvesnijih izbora u modernoj istoriji Novog Zelanda

U IZBORNOJ noći, nakon što je prebrojano više od 95 odsto glasova, Nacionalna partija aktuelnog premijera Novog Zelanda Kristofera Laksona i opoziciona Laburistička partija Krisa Hipkinsa, dobile su gotovo identičan procenat glasova, a u jednom trenutku je došlo do razlike od samo nekoliko desetina glasova.

Foto: Tanjug/AP Photo/Charlotte Graham-McLay

Vladajuća koalicija koju čine "Nacionalna partija", "AST Novi Zeland" i "Novi Zeland na prvom mestu" osvojila je sinoć ukupno 67 mandata, što je iznad praga od 61 mesta koje je potrebno za stabilnu većinu u parlamentu.

Uprkos žestokoj borbi, opoziciona Laburistička partija bivšeg premijera Krisa Hipkinsa osvojila je 36 mandata i jedva 0,15 odsto više glasova od vladajuće koalicije, što predstavlja istorijski malu razliku.

Foto: Tanjug/AP Photo/Charlotte Graham-McLay

Iako laburisti imaju nešto više pojedinačnih glasova na nivou cele države, Nacionalna partija ima više osvojenih mandata na terenu i zajedno sa partnerima broji 67 poslanika, što im obezbeđuje većinu za formiranje nove vlade u okviru mešovitog proporcionalnog sistema.

Stranka "Partija mogućnosti" postigla je neočekivani uspeh osvojivši oko 5,96 odsto glasova, što je prvi put u istoriji Novog Zelanda da potpuno nova stranka pređe cenzus od 5 odsto i uđe u parlament, a da nije nastala iz već postojeće velike partije.

Zbog osvojenih mandata na terenu iznad ukupnog procenta glasova, aktivirano je čak 11 dodatnih mandata, čime je parlament sa standardnih 120 porastao na 131 poslaničko mesto.

Preliminarni rezultati glasanja Izborna komisija Novog Zelanda objavila je preliminarne rezultate, dok će specijalni glasovi i oni iz inostranstva biti objavljeni krajem novembra. Laburistička partija (Labour Party): 29.36% (36 mandata)

(Labour Party): 29.36% (36 mandata) Nacionalna partija (National Party): 29.21% (42 mandata)

(National Party): 29.21% (42 mandata) Zelena partija (Green Party): 13.30% (16 mandata)

(Green Party): 13.30% (16 mandata) AST Novi Zeland (ACT New Zealand): 10.92% (13 mandata)

(ACT New Zealand): 10.92% (13 mandata) Novi Zeland na prvom mestu (NZ First): 9.78% (12 mandata)

(NZ First): 9.78% (12 mandata) Partija mogućnosti (The Opportunity Party): 5.96% (7 mandata)

(The Opportunity Party): 5.96% (7 mandata) Te Pati Maori (Te Pāti Māori): 0.57% (5 mandata)

Kako lokalni mediji prenose, pobedu desnom bloku obezbedile su manje stranke koje su ostvarile neočekivane rezultate.

Zelena partija je osvojila rekordnih 16 mandata, dok su "AST Novi Zeland" i "Novi Zeland na prvom mestu" takođe zabeležili rast.

Zbog skoro 400.000 nebrojenih specijalnih i glasova iz inostranstva, koji tradicionalno favorizuju levi blok i čine oko 20 odsto ukupnog biračkog tela, konačni pobednik neće biti poznat do 27. novembra.

Posebno osetljivu temu na ovogodišnjim izborima predstavljala su prava starosedelaca Maora i prateće socijalne politike.

Foto: Tanjug/AP Photo/Charlotte Graham-McLay

Manje stranke poput Te Pati Maori i Zelenih insistirale na zaštiti maorskog suvereniteta, institucionalnom partnerstvu i reviziji spornih reformi, što je izazvalo podele u javnosti između desničarskih glasača koji zahtevaju jednakost bez etničkih podela i zajednica starosedelaca koje brane svoja ustavna i kulturna prava.

Nacionalna partija je u zvaničnom programu najavila uklanjanje ili smanjenje upotrebe maorskih naziva u državnim institucijama i ministarstvima, vraćanje fokusa na engleske nazive i reviziju određenih programa, dok je lider stranke AST Novi Zeland Dejvid Simor izjavio da zakoni ne smeju da prave razliku među građanima na osnovu etničke pripadnosti.

Lideri maorskih organizacija i partija javno su poručili da će pružiti otpor ukoliko vlada pokuša da ukine programe zasnovane na maorskim pravima ili ukoliko raspiše referendum o tumačenju Sporazuma iz Vatangija (Te Tiriti o Waitangi).

Sporazum iz Vatangija je potpisan 1840. godine između britanske Krune i maorskih poglavica i smatra se osnivačkim dokumentom savremenog Novog Zelanda.

Dokument je potpisan u dve verzije na engleskom i maorskom jeziku, zbog čeka je došlo do dugogodišnjih pravnih i političkih borbi oko toga da li su Maori predali suverenitet Kruni ili su zadržali pravo na samostalno upravljanje.

Ovaj sporazum danas predstavlja ključni pravni okvir za zaštitu prava starosedelaca.

(Gardijan/1Njuz)