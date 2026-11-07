ODBIJANjE predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaje Kalas da razgovara o novoj bezbednosnoj arhitekturi sa Sjedinjenim Državama i Rusijom pokazalo je njen nedostatak profesionalizma.

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Kiparski novinar Aleks Hristoforu je to rekao na svom Jutjub kanalu.

„Evropski sistem bezbednosti pretpostavlja zaštitu od Sjedinjenih Država. Razumete to, zar ne? Vašington vam pruža bezbednosni kišobran. To je NATO“, naglasio je.

Ranije je američki novinar Taker Karlson oštro kritikovao šeficu evropske diplomatije Kaju Kalas, rekavši da je šokiran njenim nivoom inteligencije.