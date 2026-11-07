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POBIO SVOJU PORODICU, PA KRENUO U KRVAV POHOD: Najnoviji i najjeziviji detalji masakra u Krakovu, crna brojka skočila na 9

С.А.М.

07. 11. 2026. u 22:02

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NAJNOVIJE informacije nakon terorističkog napada u Krakovu kažu da je terorista Mihau Okšinjski (24) najpre pobio svoju porodicu pa izašao na ulicu i nastavio dalje iz svojeg automobila.

ПОБИО СВОЈУ ПОРОДИЦУ, ПА КРЕНУО У КРВАВ ПОХОД: Најновији и најјезивији детаљи масакра у Кракову, црна бројка скочила на 9

Beata Zawrzel/AP/TANJUG

Na glavnom trgu u Krakovu ubijeno je šestoro ljudi, među njima je bilo i stranih državljana. Neke žrtve još nisu identifikovane.

Premijer Donald Tusk došao je u Krakov sa vrhom države, te otkrio na kraju izlaganja svih da je dobio informaciju kako su u kući ubice pronađena tela dve žene i muškarca.

Sumnja se da su žrtve najbliži članovi porodice, inače preživelog, teroriste Mihaua Okšinjskog. 

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