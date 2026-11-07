INFORMISALI SU ME - IMA MRTVIH U KUĆI TERORISTE: Donald Tusk se obratio naciji nakon masakra u Krakovu

PREMIJER Poljske Donald Tusk obratio se naciji nakon masakra na glavnom trgu u Krakovu u kojem je ubijeno šestoro ljudi, a 16 ranjeno.

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Na sastanku su bili predstavnici vojske i policije, kao i gradonačelnik Krakova.

Posle uvodnog obraćanja i izlaganja prisutnih, premijer Donald Tusk je rekao kako su ga obavestili da u kući teroriste iz Krakova ima mrtvih.

- Informisali su me upravo, u kući ubice ima mrtvih - rekao je Donald Tusk.

Prema informacijam u kući ubice pronađena su tela dve žene i muškarca.

Kako smo pisali, mladić Mihau Okšinjski izveo je danas masakr u Krakovu.