Svet

PUKLA BRUKA U NEMAČKOJ: Čak 82 odsto građana ne odobrava Mercov rad

Novosti online

07. 11. 2026. u 21:01

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ČAK 82% nemačkih građana ne odobrava rad Fridriha Merca kao kancelara Nemačke.

ПУКЛА БРУКА У НЕМАЧКОЈ: Чак 82 одсто грађана не одобрава Мерцов рад

Foto: Tanjug/Michael Kappeler/dpa via AP

O tome piše Bild , pozivajući se na podatke iz studije sociološkog instituta INSA.

Samo 13% ispitanika je zadovoljno Mercovim učinkom. Rejting odobravanja rada kancelara prepolovljen je od početka godine.

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