Svet

ON JE BRUTALNO SEJAO SMRT U KRAKOVU: Mihau Okšinjski (24) Poljsku zavio u crno

С.А.М.

07. 11. 2026. u 20:03

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KAKO se saznaje, mladić Mihau Okšinjski izveo je danas masakr u Krakovu.

ОН ЈЕ БРУТАЛНО СЕЈАО СМРТ У КРАКОВУ: Михау Окшињски (24) Пољску завио у црно

Beata Zawrzel/Tanjug/AP

Kako su saoopštili pojedini mediji i pojedini zvaničnici u pitanju je mladić star 24 godine.

Takođe, mladić je i te kako bio upoznat sa rukovanjem oružjem, ali nije bio u vojnoj službi, kako se inicijalno mislilo.

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