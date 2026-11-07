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SAZVAN KRIZNI ŠTAB U KRAKOVU NAKON NAPADA: Jedan policajac preminuo od posledica povreda, proglašena četvorodnevna žalost

Танјуг

07. 11. 2026. u 20:11

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GRADONAČELNIK Krakova Lukaš Gibala proglasio je četvorodnevnu žalost u gradu, do 11. novembra, nakon pucnjave na glavnom gradskom trgu u kojoj je poginulo šest osoba, a 15 je povređeno.

САЗВАН КРИЗНИ ШТАБ У КРАКОВУ НАКОН НАПАДА: Један полицајац преминуо од последица повреда, проглашена четвородневна жалост

AP Photo/Beata Zawrzel

Gibala je sazvao krizni štab u gradskoj upravi, gde su u toku aktivnosti nadležnih službi.

- U gradskoj upravi radi krizni štab. Nadležne službe sprovode aktivnosti. Molim građane da ostanu mirni i odgovorni. Naše misli su uz porodice žrtava - naveo je gradonačelnik u saopštenju, prenosi TVP.

Gradska uprava saopštila je i da je tokom napada pucano na tramvaj na liniji broj jedan iz automobila u prolazu.

Tom prilikom razbijeno je staklo u kabini vozača, ali ni vozač ni putnici nisu povređeni.

Policija Malopoljskog vojvodstva demantovala je navode da je jedan policajac preminuo od posledica povreda zadobijenih tokom intervencije.

Ministar unutrašnjih poslova i administracije Marćin Kjervinski izjavio je da je jedan od povređenih u veoma teškom stanju i da je u toku njegova operacija.

Poljski premijer Donald Tusk i ministar unutrašnjih poslova uputili su se u Krakov nakon pucnjave.

Osumnjičeni za napad, poljski državljanin, nalazi se u policijskom pritvoru, a motiv napada za sada nije poznat.

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