NASTAVLJENI PROTESTI ŠIROM FRANCUSKE: Sukob policije i demonstranata u Lionu

Suzavac na ulicama Liona, sukob demonstranata i policije, opkoljavanje "žutih prsluka" na pariskom Trgu Konkord, masovne kontrole i privođenja obeležili su u subotu četvrti uzastopni vikend protesta u Francuskoj.

Foto: Goran Čvorović

Dok su sindikalne povorke prolazile odobrenim trasama, policija je odlučno sprečavala nedozvoljena okupljanja. Do 14 sati širom zemlje privedeno je 18 osoba, a izvršeno čak 15.600 kontrola.

Na Trgu Konkord, u samom srcu Pariza, nekoliko desetina "žutih prsluka" organizovalo je protest sedenjem uprkos zabrani okupljanja. Policija ih je opkolila, a pripadnici specijalnih jedinica sprečavali su ostale demonstrante da im se pridruže. Policajci su okupljene postepeno udaljavali.

Pariska prefektura prethodno je zabranila skup, pozivajući se na opasnost od narušavanja javnog reda. Vlasti su poručile da najave demonstranata da će zauzeti Konkord opravdavaju strahovanje od nereda. Otkazano je i najavljeno okupljanje "žutih prsluka" kod Ajfelove kule. U više francuskih gradova, uključujući i u prestonici, gradski saobraćaj je bio donekle poremećen, s izmenjenim trasama autobusa i metroima koji se nisu zaustavljali na stanicama u blizini protesta.

U Lionu su izbili sukobi kada je nekoliko stotina demonstranata, pod vođstvom sindikata "Radnička borba" uprkos zabrani, krenulo od nekadašnje Fabrike duvana. Policija je pokušala da rasturi povorku upotrebom suzavca. U ovom gradu okupljanja su bila zabranjena od 10 do 20 sati u određenim delovima centra, a na osnovu naloga tužilaštva omogućeni su pretresi torbi i automobila.

U međuvremenu, pravosuđe je pokrenulo istragu protiv četvorice maloletnika, starih od 15 do 17 godina, osumnjičenih za napad pirotehničkim sredstvima na policajce tokom protesta u četvrtak ispred liceja u Pou. Povređena su četiri policajca. Tužilaštvo je zatražilo pritvor za šesnaestogodišnjaka osumnjičenog da je aktivirao pirotehničko sredstvo, a sudski nadzor za ostalu trojicu. Istraga treba da utvrdi i eventualnu odgovornost drugih učesnika.