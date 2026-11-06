AMERIČKI DEBAKL NAD IRANSKIM NEBOM: Letilica odavala najveća tajne drevne Persije, a onda surovo oboroena
IRANSKI Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) saopštio je da su njegovi sistemi protivvazdušne odbrane presreli i uništili američki izviđačko-borbeni dron MQ-1 iznad ostrva Kešm na jugu Irana.
U saopštenju Odeljenja za odnose sa javnošću IRGC-a navodi se da je reč o 16. američkoj bespilotnoj letelici MQ-1 koju su iranske snage oborile. Dodaje se da je presretanje izvedeno naprednim sistemom protivvazdušne odbrane Vazdušno-kosmičkih snaga IRGC-a, u okviru integrisane mreže protivvazdušne odbrane zemlje, prenela je iranska agencija Mehr.
U saopštenju se ističe da iranske snage neprekidno prate kretanje neprijateljskih letelica, kao i njihove izviđačke aktivnosti i putanje leta.
Takođe se navodi da ponovljeni neuspesi, kako ih nazivaju, neprijateljskih izviđačkih misija predstavljaju udarac za komandu Breda Kupera.
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Preporučujemo
NAPADNI IRAN, ODMAH! Netanjahu doslovno naredio Trampu - Procureo skandalozni razgovor
01. 11. 2026. u 22:14
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)