AMERIČKI DEBAKL NAD IRANSKIM NEBOM: Letilica odavala najveća tajne drevne Persije, a onda surovo oboroena

IRANSKI Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) saopštio je da su njegovi sistemi protivvazdušne odbrane presreli i uništili američki izviđačko-borbeni dron MQ-1 iznad ostrva Kešm na jugu Irana.

Foto: AI generated/ChatGPT

U saopštenju Odeljenja za odnose sa javnošću IRGC-a navodi se da je reč o 16. američkoj bespilotnoj letelici MQ-1 koju su iranske snage oborile. Dodaje se da je presretanje izvedeno naprednim sistemom protivvazdušne odbrane Vazdušno-kosmičkih snaga IRGC-a, u okviru integrisane mreže protivvazdušne odbrane zemlje, prenela je iranska agencija Mehr.

U saopštenju se ističe da iranske snage neprekidno prate kretanje neprijateljskih letelica, kao i njihove izviđačke aktivnosti i putanje leta.

Takođe se navodi da ponovljeni neuspesi, kako ih nazivaju, neprijateljskih izviđačkih misija predstavljaju udarac za komandu Breda Kupera.

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