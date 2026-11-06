TEHERAN OBNAVLJA RAKETNE BAZE I GRADI PODZEMNA POSTROJENJA: Iran se sprema se za nove napade SAD i Izraela?

IRAN izvodi značajne građevinske radove u blizini najmanje dva glavna raketna postrojenja i popravlja vojne baze oštećene u višemesečnim američkim i izraelskim vazdušnim napadima, pokazuju satelitski snimci iz novembra koje su analizirali stručnjaci.

Foto: AI/Gemini

Znaci iskopavanja i izgradnje novih objekata uočeni su u vojnoj bazi "Garmdareh" u Karadžu, nedaleko od Teherana, i bazi "Šahrud" na severu zemlje, naveli su analitičari britanske obaveštajne kompanije MAIAR za Bi-Bi-Si. Prema analizi, najmanje 12 drugih vojnih lokacija, uključujući raketne komplekse i vazduhoplovne baze, takođe pokazuju znake popravki. U raketnoj bazi "Kermanšah" na zapadu Irana izgrađeni su novi krovovi na oštećenim objektima, dok su u vojnom kompleksu "Parčin", istočno od Teherana, uklonjene ruševine i popravljene oštećene zgrade.

Ilustracija telegram rybar

Iskopavanja u blizini "Šahruda" mogla bi da budu povezana sa proizvodnjom raketa, ocenio je bivši analitičar CIA Džim Lamson, navodeći da Korpus islamske revolucionarne garde verovatno nastoji da premesti proizvodne pogone pod zemlju kako bi ih zaštitila od novih napada.

Analitičari ukazuju na sličan obrazac i u Karadžu, gde snimci, prema njihovoj proceni, prikazuju novi ulaz u podzemni objekat, kao i moguće proširenje postojećih raketnih postrojenja.

Analiza kompanije "Džejns" ukazuje da bi novi objekti mogli da služe za skladištenje ili druge namene.

U vojnom kompleksu "Parčin", prema analizi snimaka, završen je značajan objekat "Talegan 2", dok su oštećene zgrade uklonjene, a podzemni bunker popravljen i ojačan betonom. Novi radovi i iskopavanja uočeni su i u blizini grada Koma, nedaleko od podzemnog nuklearnog kompleksa "Fordo".

Analitičari su ocenili da bi izgradnja podzemnih objekata mogla da oteža praćenje iranskih vojnih kapaciteta i njihovo uništavanje u budućim napadima.

Mark Kansijan iz Centra za strateške i međunarodne studije rekao je da aktivnosti na vojnim lokacijama ukazuju na pripreme Teherana za moguće nove napade SAD i Izraela, kao i na prioritet obnove vojnih kapaciteta u odnosu na oporavak ekonomije.

Portparol Pentagona ranije je rekao da su SAD uništile do 90 odsto iranske baze dronova, balističkih raketa i pomorske industrije. Iran, međutim, tvrdi da raspolaže velikim zalihama raketa.

Snimci koje je ove nedelje emitovala državna televizija navodno prikazuju desetine raketa na ulazu u podzemni objekat na jugu zemlje.

(rt.rs)

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