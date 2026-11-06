AMERIKANCI SPREČILI NAPAD NA IRAN? Netanjahu i šef Mosada planirali operaciju uoči izbora u Izraelu

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu i njemu lojalni šef nacionalne obaveštajne agencije Mosad, Roman Gofman pokušali su da izvedu operaciju unutar iranske teritorije uoči izraelskih izbora 27. oktobra, ali su ih Sjedinjene Američke Države u tome osujetile, prenosi danas Kanal 12.

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U izveštaju se navodi da tu operaciju nisu podržali visoki zvaničnici izraelske bezbednosne ustanove koji su bili zabrinuti da bi to moglo da izazove veliku eskalaciju sukoba, i da spreči održavanje vanrednih parlamentarnih izbora, prenosi Tajms of Izrael.

Prema izveštaju medija, izraelski bezbednosni operativac je napravio grešku koja je dovela do toga da SAD budu obaveštene o operaciji, a Vašington je brzo preduzeo mere da obustavi plan.

Tanjug

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