AMERIKANCI SPREČILI NAPAD NA IRAN? Netanjahu i šef Mosada planirali operaciju uoči izbora u Izraelu
IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu i njemu lojalni šef nacionalne obaveštajne agencije Mosad, Roman Gofman pokušali su da izvedu operaciju unutar iranske teritorije uoči izraelskih izbora 27. oktobra, ali su ih Sjedinjene Američke Države u tome osujetile, prenosi danas Kanal 12.
U izveštaju se navodi da tu operaciju nisu podržali visoki zvaničnici izraelske bezbednosne ustanove koji su bili zabrinuti da bi to moglo da izazove veliku eskalaciju sukoba, i da spreči održavanje vanrednih parlamentarnih izbora, prenosi Tajms of Izrael.
Prema izveštaju medija, izraelski bezbednosni operativac je napravio grešku koja je dovela do toga da SAD budu obaveštene o operaciji, a Vašington je brzo preduzeo mere da obustavi plan.
Tanjug
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