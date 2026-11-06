KAD SATELITI POSTANU ORUŽJE: Rusija ubrzava proizvodnju zbog bezbednosnih rizika
U SAVETU bezbednosti održan je sastanak članova prezidijuma Naučno-ekspertskog saveta, čiji su učesnici ukazali na „glavne rizike i pretnje koje nosi korišćenje zapadnih svemirskih komunikacionih sistema iznad teritorije suverenih država u cilju destabilizacije društveno-političke situacije“.
Zapadni satelitski komunikacioni sistemi predstavljaju rizik od destabilizacije u suverenim zemljama, saopštila je pres-služba Saveta bezbednosti Rusije, pišu ruski mediji.
Ovo se prvenstveno odnosi na „Starlink“ i „Vanveb“.
Savet bezbednosti je saopštio da se „Starlink“ i „Vanveb“ aktivno šire u zemljama zainteresovanim za ubrzanje digitalizacije svojih nacionalnih ekonomija.
U kontekstu ovih pretnji, Savet bezbednosti je preporučio ubrzanje proizvodnje sopstvenih ruskih svemirskih letelica.
- Da bi se ubrzao razvoj (ruskog satelitskog) sistema, neophodno je ubrzati serijsku proizvodnju komunikacionih svemirskih letelica i terminalne opreme - navodi se u saopštenju.
„Starlink“ i „Vanveb“ su satelitski komunikacioni sistemi dizajnirani da obezbede brzi pristup internetu, uključujući i u udaljenim područjima kojima nedostaje kopnena komunikaciona infrastruktura.
„Starlink“, u vlasništvu američke kompanije „Spejs Iks“ Ilona Maska, pruža širokopojasni pristup internetu pojedincima, preduzećima i vladinim agencijama.
„Vanveb“ je slična satelitska mreža koja je deo evropske kompanije „Eutelsat“ od 2023. godine.
Ranije je „Ekonomist“ objavio da je Ilon Mask naložio ograničenje rada sistema „Starlink“ u Ukrajini zbog napada na ruske rafinerije nafte.
O ličnoj naredbi šefa kompanije „Spejs Iks“ pisao je i „Volstrit džurnal“, dok je „Telegraf“ tvrdio da je Mask predložio ograničenje rada sistema, a da se američki predsednik Donald Tramp s tim saglasio.
(Sputnjik)
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