RAZGOVRALI MERC I TRAMP: Oglasili se iz Berlina
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc i američki predsednik Donald Tramp održali su u četvrtak telefonski razgovor o ratu u Ukrajini i predstojećim pregovorima u Abu Dabiju, rekao je danas portparol nemačke vlade.
- Kancelar je uključen u razmatranja američkog predsednika - izjavio je portparol, prenosi Rojters.
Razgovor između Merca i Tramp je održan "u okolnostima dugotrajnih priprema u vezi sa formatom pregovora u Abu Dabiju ili, kasnije, na drugim lokacijama", dodao je portparol.
Razgovor je usledio nakon što je Tramp rekao da se u četvrtak privatno sastao sa izaslanikom ruskog predsednika Vladimira Putina, zvaničnikom koji se prethodno pojavio sa predstanicima Ukrajine na događaju Bele kuće koju je organizovala prva dama SAD, Melanija Tramp.
Tramp nije želeo da otkrije o čemu je razgovarao sa Kirilom Dmitrijevim, ali je nagovestio da bi uskoro mogao da bude postignut dogovor o rešavanju ruskog rata u Ukrajini.
(Tanjug)
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