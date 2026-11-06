MEDVEDEV KRITIKOVAO MASKA: Sve mu je bilo jasno od samog starta!
ZAMENIK predsednika ruskog Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev okarakterisao je kao zakasnelu spoznaju priznanje američkog biznismena i vlasnika „Starlinka“ Ilona Maska da je pružanje pomoći Kijevu bila greška.
- Da, Mask je sa zakašnjenjem to shvatio i priznao da je pogrešio kada je banderovskom ološu stavio na raspolaganje za vojne ciljeve mogućnosti ‘Starlinka’. Njegov, inače veoma hvaljen, komunikacioni sistem sve vreme je korišćen i za izvođenje napada na civilne ciljeve. A poigravanje tvrdnjama da je ’Starlink‘ jedno, a ’Staršild‘ nešto sasvim drugo ne menja ništa - napisao je Medvedev na Telegramu.
Medvedev je siguran da je Masku sve bilo jasno od samog starta.
- Sada mu se to zgadilo, pa osuđuje sukob, iako je sam postao njegov učesnik - dodao je Medvedev.
Ilon Mask je reagovao na izjavu Vladimira Zelenskog, koji ga je ranije optužio za „koncentraciju vlasti“, tako što je ponovo objavio poruku u kojoj se navodi da je kompanija „Spejs Iks“ pogrešila kada je pružila pomoć Ukrajini.
- Gledajući unazad, može se reći da je kompanija 'Spejs Iks' pogrešila kada je na početku rata poslala Ukrajini hiljade besplatnih antena 'Starlink' i obezbedila besplatne usluge u vrednosti od više miliona dolara mesečno - kazao je Mask.
Prema njegovim rečima, prvobitna ideja o obezbeđivanju pristupa internetu civilnom stanovništvu Ukrajine na kraju je postala „osnova za autonomne dronove-ubice“, dok se oni koji se protive korišćenju „Starlinka“ u vojne svrhe suočavaju sa oštrim kritikama u medijima.
(Sputnjik)
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