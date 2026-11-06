POČELO SUĐENJE IRINI ZA UBISTVO TRI BEBE: Dovedena u sud pod teškom pratnjom policije, preduzete pojačane mere bezbednosti (FOTO/VIDEO)

SUĐENjE Irini Murtžuku, koja se suočava sa veoma ozbiljnim optužbama za smrt tri bebe, kao i za pokušaj ubistva, počelo je pred sudom u Patrasu uz snažno prisustvo policije.

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Od ranih jutarnjih sati jake policijske snage raspoređene su kako unutar zgrade suda u Patrasu, tako i u njenoj okolini.

Preduzete su pojačane mere bezbednosti kako bi se sudski postupak nesmetano odvijao i sprečili eventualni incidenti.

Prisustvo policije posebno je izraženo jer su tokom prethodnih sprovođenja dvadesetšestogodišnjakinje u sud u Patrasu okupljeni građani burno negodovali, kako prilikom njenog dolaska, tako i prilikom odlaska, prenose grčki mediji.

Ispred zgrade suda građani su čak istakli transparent posvećen bebama koje su, kako su naveli, nepravedno izgubile život.

🚨 Ξεκινά σήμερα Παρασκευή (6/11) στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πάτρας η πολύκροτη δίκη της 26χρονης Ειρήνης Μουρτζούκου. 🚔 Η κατηγορούμενη μεταφέρθηκε στο δικαστικό μέγαρο υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ., αντιμετωπίζοντας τις βαρύτατες κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και της απόπειρας ανθρωποκτονίας. 👶 ⚡️ Οι κατηγορίες αφορούν την αφαίρεση της ζωής των δύο δικών της βρεφών, καθώς και ενός ακόμη βρέφους. 📌 Σημειώνεται ότι η υπόθεση του μικρού Παναγιώτη παραμένει σε ξεχωριστή δικαστική διερεύνηση. 🎥 Orange Press Agency #parapolitikagr #ΕιρήνηΜουρτζούκου #Δίκη — Parapolitika (@parapolitika) November 6, 2026

Optužena se od četvrtka, 5. novembra, nalazi u pritvorskoj jedinici za sprovođenje u Patrasu, nakon što je prebačena iz zatvora Eleonas u Tivi, gde je bila smeštena.

Prema optužnici, dvadesetšestogodišnjakinja se tereti za višestruko ubistvo sa predumišljajem, počinjeno u stanju duševnog mira, kao i za pokušaj ubistva.

Prvi slučaj odnosi se na incident za koji se sumnja da se dogodio za Božić 2020. godine, kada je, prema optužbama, pokušala da oduzme život tadašnjoj partnerki.

U optužnici se zatim navodi smrt bebe stare svega šest meseci, 4. februara 2021. godine, koja je bila dete njene prijateljice.

Στο εδώλιο η Ειρήνη Μουρτζούκου – Δικάζεται στην Πάτρα για τον θάνατο τριών βρεφών https://t.co/4EFemLHVTz https://t.co/pRfftL2c0Z — npress.gr (@Npressgr) November 6, 2026

Posebno su teške dve optužbe koje se odnose na njenu decu.

Naime, 19. juna 2022. godine preminula je njena prva ćerka, stara svega 19 dana, dok je 17. oktobra 2023. godine umrla i njena druga ćerka, u uzrastu od dva meseca.

Prema sudskim spisima, Irina Murtžuku, priznala je krivicu u vezi sa ovim slučajevima, dok sud treba da razmotri veštačenja, nalaze sudske medicine i iskaze svedoka, navode mediji.

Istovremeno, krivična istraga o smrti malog Panajotisa u Amaliadi i dalje je u punom toku kao zaseban sudski predmet i nije obuhvaćena današnjim suđenjem.

Za sprovođenje i boravak optužene u zgradi suda angažovane su jake policijske snage, kako unutar sudnice, tako i u okolnim ulicama.

(Telegraf)

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