OGRANIČAVANJE TRAMPOVIH OVLAŠĆENJA: Na šta sve utiče prevlast demokrata u Kongresu

POBEDOM demokrata u oba doma Kongresa, američka spoljna politika mogla bi značajno da se promeni: najavljeno je ograničavanje Trampovih ratnih i budžetskih ovlašćenja, jačanje podrške Ukrajini, preispitivanje pomoći Izraelu i zaokret prema Iranu i Latinskoj Americi.

Foto: Tanjug AP Photo/Jacquelyn Martin

Agencija Rojters izdvojila je pet oblasti američke spoljne politike koje bi mogle da se promene nakon pobede Demokratske stranke na izborima za Kongres.

Demokrate, koje su osvojile kontrolu nad Senatom i Predstavničkim domom, nameravaju da ograniče ovlašćenja Trampove administracije kada je reč o ratovanju i raspolaganju budžetskim sredstvima.

Tokom predizborne kampanje, oni su tvrdili da su republikanci dozvolili administraciji da preuzme ustavna ovlašćenja Kongresa – pravo na objavu rata i dodelu saveznih sredstava.

Jedna od mogućih promena odnosi se na ograničavanje ratnih dejstava protiv Irana.

Demokrate bi mogle da smanje izdatke za odbranu ili da blokiraju imenovanja kadrova, kako bi izvršile pritisak na Trampa da od Kongresa zatraži odobrenje za nastavak neprijateljstava.

Takođe se očekuje jačanje podrške Ukrajini.

Rojters napominje da bi demokrate mogle da stave na glasanje novi paket pomoći za Kijev.

Pored toga, mogli bi da ograniče ili obustave vojnu pomoć Izraelu, kao i da iskoriste kontrolu nad budžetom kako bi ograničili vojne izdatke i ponovo omogućili slanje pomoći inostranstvu, koju je administracija prethodno blokirala.

Još jedna oblast koja bi mogla da se nađe pod lupom jeste američka politika prema Latinskoj Americi, uključujući delovanje Vašingtona u Venecueli i sankcije uvedene Kubi, navodi agencija.

Izbori na sredini mandata u SAD održani su 3. novembra.

Amerikanci su birali 35 od 100 senatora, kao i svih 435 članova Predstavničkog doma.

U 36 saveznih država održani su i izbori za guvernere.

Prema preliminarnim procenama, očekuje se da će demokrate obezbediti većinu u oba doma novog saziva Kongresa.

Trenutno, republikanci imaju kontrolu i nad Senatom i nad Predstavničkim domom.

(RT Balkan)

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