TANKERI MENJAJU RUTE: Dogovor lidera SAD i Rusije o isporukama dizela pod znakom pitanja

DOGOVOR američkog i ruskog predsednika, Donalda Trampa i Vladimira Putina o isporuci ruskog dizela SAD suočava se sa ozbiljnim preprekama, pošto su dva od prva tri tankera koja su prevozila rusko gorivo promenila prvobitno odredište.

Foto: Tanjug (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Pominje se količina od oko ukupno 140.000 tona ruskog dizela, a reč je o prvim pošiljkama obuhvaćenim privremenom dozvolom američkih vlasti, izdatom pošto je Tramp 9. oktobra objavio dogovor sa Putinom o ublažavanju ograničenja za izvoz ruskog dizela.

Tanker "Talisman" pod sankcijama SAD, Velike Britanije i EU, skrenuo je sa putanje ka američkoj atlantskoj obali i uplovio u Sredozemno more, objavio je Fajnenšel tajms. Brod se nalazi u blizini obale Alžira i emituje signal "čeka instrukcije", što ukazuje da još nema potvrđenog kupca, niti luke u kojoj bi iskrcao teret.

Drugi tanker, "Leruo", koji plovi pod zastavom Sijera Leonea i u vlasništvu je kompanije iz Hongkonga, uputio se ka Brazil. Brod je pod sankcijama EU, Britanije i Kanade. Treći tanker, "Agioi Fanendes", koji je prvobitno signalizirao Njujork kao odredište, plovi prema severoistočnoj obali SAD, ali ni on nema potvrđenu luku istovara. Njegov vlasnik, grčka kompanija Eastern Mediterranean Maritime, kaže da brod nastavlja plovidbu čekajući instrukcije, jer luka u kojoj će teret biti iskrcan još nije određena.

U međuvremenu, još jedan tanker, "Beast", takođe plovi prema američkoj atlantskoj obali. Brod je utovario dizel u ruskoj luci Primorsk 27. oktobra.

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