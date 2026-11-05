POLITIČARI PREDVODNICI: Trg Republike prepun ljudi
Štrajkovi i protesti obeležavaju "crni četvrtak" u Francuskoj.
Trg republike u Parizu vrveo je od ljudi. Političari iz levice stali su u prve redove u odbrani radničkih prava. Traže se veće plate, sniženje cena benzina, viši porezi za najbogatije.
Među učesnicima protesta bio je i predsednički kandidat socijaldemokrata Rafael Gliksman, što nije uvek slučaj, pa su ga neki dočekali zvižducima, a drugi povicima "Gliksman predsednik".
- Živimo u zemlji koja počinje da mrzi samu sebe. Moramo da je lečimo i obnovimo – rekao je Gliksman i poručio da će raditi na pomirenju i vraćanju osećaja za pravdu.
Kasnije je pod pritiskom demonstranata koji podržavaju Melanšona kao predsedničkog kandidata, morao da napusti manifestacije. U povorci je bio i vođa komunista Fabijan Rusel, dok je standardno glavnu ulogu imao prvi čovek Nepotčinjene Francuske Žan-Lik Melanšon sa svojim poslanicima koji su tradicionalno preko grudi prebacili republikansku plavno-belo-crvenu lentu, što je celom skupu dalo svečarski ton. Zapevana je i "Marseljeza".
- Ništa nas neće zaustaviti. Jedino što može da prekine mobilizaciju jeste odgovor na naše zahteve – poručila je generalna sekretarka moćnog sindikata Se-Že-Te Sofi Bine.
Policija je uklanjala kontejnere kojima je bila blokirana ulica Rivoli, centralna transverzala uz Senu. Srednjoškolka je optužila policajce da su je udarali pendrecima po leđima i nozi, dok su đaci liceja "Onore Balzak" tvrdili da je protiv njih korišćen suzavac, te da su ih čuvari reda udarali rukama i nogama.
Ajfelova kula u Parizu ostala je zatvorena zbog štrajka.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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