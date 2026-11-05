JAKE POLICIJSKE SNAGE NA ULICAMA PARIZA: Ustali radnici, đaci i studenti

Za današnje proteste u Francuskoj mobilisano je 70.000 policajaca i žandarma.

Foto: Goran Čvorović

Pariska prefektura upozorila je na mogućnost ubacivanja 400 do 600 nasilnih ekstremista među demonstrante. Na centralnoj stanici Šatle zaplenjeni su opasni predmeti.

Prema podacima ministarstva obrazovanja bio je blokiran 81 licej, odnosno tek nešto preko 2 odsto od ukupnog broja, dok srednjoškolski sindikat tvrdi da ih je bilo zatvoreno daleko više, čak hiljadu.

Vlasti navode i da je poremećen rad trećine visokošklolskih ustanova, naspram 90 odsto prema studentskom sindikatu. Brojke se razlikuju i oko učešća nastavnika u generalnom štrajku – ministarstvo ističe da je reč o 15 odsto, a sindikati preko pedeset.

I dok su jedni štrajkovali, stotine hiljada ljudi juče su izašle na ulice francuskih gradova. Velike povorke prošle su kroz Pariz, Lion, Nicu, Marselj.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.