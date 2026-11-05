RUŠE RAMU U PROTESTIMA: Albanska policiija novčano kažnjava prestupnike na višednevnim demonstracijama
ALBANSKA policija izrekla je 31 novčanu kaznu od po 5.000 leka osobama koje su tokom protesta u Tirani blokirale saobraćaj, dok su protiv još dve osobe pokrenuti krivični postupci zbog odbijanja da policiji pokažu lična dokumenta na uvid.
Neprekidni talas demonstracija koje predvode studenti i srednjoškolci izbio je u Albaniji 13. oktobra a demonstranti, uz podršku dela profesora, traže ostavku Rame i cele vlade.
Demonstranti su tokom skupa održanog na bulevaru "Dešmoret e Kombit" ometali kretanje vozila uprkos višestrukim upozorenjima policajaca putem megafona da oslobode put.
Rama je juče ponovo pozvao studente na dijalog, tako što je postavio kameni sto ispred svog kabineta na kojem je ostavio poruke sa natpisom "dijalog". On je više puta izjavio da je spreman da sedne za pregovarački sto sa svakim ko veruje u komunikaciju i rešenja kroz razgovore, u bilo koje vreme i na bilo kojem mestu, ali su do sada demonstranti odbijali poziv na dijalog. Oni su i razbili instalaciju sa stolicama koje su u krug bile postavljene ispred kabineta premijera, na kojima su bile postavljene poruke sa natpisom "dijalog", pa je umesto njih Rama juče iste poruke postavio na "neuništivom" kamenom stolu.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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