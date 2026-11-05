"TO JE NEPRIHVATLJIVO": Meloni poslala hitno pismo Košti - insistira na jednoj stvari

ITALIJANSKA premijerka Đorđa Meloni uputila je pismo predsedniku Evropskog saveta Antoniju Košti, u kojem je naglasila da je od ključne važnosti da Evropa po pitanju Ukrajine govori jednim, zajedničkim glasom i navela da je usaglašen pristup postao neophodnost koja više ne može da se odlaže, prenela je agencija Adnkronos.

Foto: Roberto Monaldo/LaPresse via AP

- Podeljena Evropa je neprihvatljiva jer ona samo ide na ruku onima koji žele da se rat nastavi - ocenila je Meloni.

Premijerka je u pismu navela događaje iz proteklog meseca koji se tiču rata u Ukrajini.

Meloni je ukazala da je u Majamiju održan “neformalni” sastanak savetnika za nacionalnu bezbednost nekoliko evropskih država, Ukrajine, kao i predstavnika NATO-a i EU, a koji su tek kasnije potvrdili američki izvori.

- Zatim smo se sastali u Oslu. Nekoliko dana kasnije, u Helsinkiju, tokom zasedanja Nordijskog saveta, finski predsednik Aleksandar Stub i premijer Store prekinuli su rad skupa kako bi obavili telefonski razgovor ’u svojstvu predstavnika svojih država’ sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom - navela je italijanska premijerka u pismu.

Ona je dodala da je, odmah nakon toga, za 19. novembar u Berlinu sazvan sastanak “Koalicije voljnih”, koju čini 37 država, a za 12. novembar je, međutim, zakazan sastanak takozvanog ’Berlinskog formata”, koji podrazumeva drugačiji sastav učesnika.

- Kao da to nije dovoljno, saznala sam da se u Briselu trenutno održavaju sastanci na tehničkom nivou, kao i da je predviđen određeni vid evropskog prisustva, mada detalji ostaju nejasni, na pregovorima zakazanim u Abu Dabiju između Ukrajinaca i Rusa, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država - ukazala je Meloni.

Ona je navela takođe da je, u međuvremenu, predviđen i neformalni sastanak Evropskog saveta u Dablinu.

Meloni je napomenula da svi ovi primeri pokazuju u kojoj meri ovakav trenutni pristup narušava evropski kredibilitet u rešavanju jednog od najsloženijih pitanja.

Ona je dodala da je sigurna da je svima jasno da se, time što se stvara slika Evrope bez jedinstvenog stava, zapravo ide na ruku onima koji žele da se ovaj rat nastavi.

- Smatram da je to neprihvatljivo, s obzirom na to da su u pitanju ljudski životi i budućnost naše sopstvene bezbednosti - naglasila je Meloni.

U pismu Košti, italijanska premijerka je istovremeno navela da želi da ostane zabeleženo da ona neće biti deo ovakvog razvoja događaja, niti namerava da stoji po strani i posmatra kako se sve to odvija.

- Ono na čemu i dalje insistiram jeste donošenje konačne odluke o tome ko će sedeti za pregovaračkim stolom u ime Evropske unije i sa kakvim mandatom. Delovanje bez koordinacije neće nam pomoći, ni u odnosima sa partnerima, niti u nastojanjima da ubedimo odgovorne da zaustave ovu besmislenu agresiju - istakla je šefica italijanske vlade.

U završnom delu pisma upućenog predsedniku Evropskog saveta, premijerka je zvanično zatražila da se o ovom pitanju raspravlja na predstojećem neformalnom sastanku Evropskog saveta u Dablinu, kako bi Evropski savet u decembru mogao da formalizuje odluku, nakon usaglašavanja sa Velikom Britanijom, Norveškom i drugim relevantnim evropskim partnerima.

- U suprotnom, bojim se da rizikujemo da Evropa postane potpuno nebitna u pregovaračkom procesu - zaključila je italijanska premijerka.

(Tanjug)

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