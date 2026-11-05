PRODAVALI ORUŽJE TRGOVCIMA DROGE: Policija u Španija zaplenila automatsku pušku i raketni bacač
POSLE nešto više od godinu dana od započinjanja istrage, pripadnici Nacionalne policije Španije uhapsili su tri osobe u Sevilji, osumnjičene za trgovinu oružjem.
Pretpostavlja se da je reč o posrednicima, koji su, navodno, oružje prodavali kriminalnim grupama koje se bave trgovinom narkotika. Tokom operacije, istražitelji su zaplenili automatsku pušku AK-47 i protivtenkovski raketni bacač M80.
Istraga je počela juna prošle godine, kada su policajci postali svesni mogućeg postojanja mreže posvećene prodaji ratnog oružja u provinciji Sevilja. Početne istrage dovele su do identifikacije nekoliko osoba sa sedištem u Dos Hermanasu, koje su navodno delovale kao posrednici između dobavljača oružja i potencijalnih kupaca.
- Istražitelji su utvrdili da je jedan od glavnih osumnjičenih odgovoran za olakšavanje ovih kontakata i da cena automatskih pušaka na crnom tržištu može dostići približno 6.000 evra po komadu - navodi se u saopštenju španske policije. - Tokom istrage, policajci su uspostavili nadzor nad jednim od glavnih osumnjičenih, što im je omogućilo da ga posmatraju kako putuje u vozilu sa drugom osobom. Primetivši prisustvo policije, oni su pobegli, bacivši torbu na ulicu, koju su istražitelji pronašli. Unutra su pronašli jurišnu pušku AK-47 kalibra 7,62 mm i protivtenkovski raketni bacač M80, kalibra 64 mm, oružje vojne upotrebe. Nakon potere, osumnjičeni su pronađeni i uhapšeni. Nakon toga, izvršeno je i treće hapšenje.
Kao nastavak operacije, policajci su izvršili četiri pretresa kuća, tri u Dos Hermanasu i jedan u Sevilji.
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