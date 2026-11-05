UMESTO KOKAINA PRODALI CEMENT: U španskoj Galiciji privedeno 12 pripadnika kriminalne grupe

PRIPADNICI španske Nacionalne policije razbilu su još jednu mrežu krijumčara narkoticima u Galiciji.

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Posle višemesečne istrage, sproveli su akciju, tokom koje je uhapšeno 12 osoba, a prilikom 17 racija i pretresa zaplenjene su znatne količine kokaina, hašiša, MDMA i heroina, zatim šest komada vatrenog oružja, velika količina municije, 12 vozila i 138.000 evra. Pored toga, otrkiveno je i da su pripadnici grupe jednoj osobi iz Narona, koja im je dala 255.000 evra za 30 kilograma kokaina, umesto narkotika prodali cement.

Operacija je počela istragom protiv mladića iz Viljagarsije de Arosa, koji je navodno koristio druge za transport kokaina i upravljanje plantažama marihuane, koje se nalaze u nekoliko opština u pokrajini La Korunja. Nakon nekoliko meseci istrage, otkriveno je da je glavna meta bila povezana sa nekoliko stanovnika Ferola i Narona, poznatih po svojoj umešanosti u organizovani kriminal, trgovinu drogom i nezakonito posedovanje vatrenog oružja. Ove osobe su vozile luksuzna vozila i vodile raskošan način života.

Sigurna kuća MEĐU pretraženim nekretninama bila je kuća u gradu Naron, koja se koristila kao sigurna kuća ili "skladište" za skrivanje oružja, droge i ilegalno stečenih sredstava, kao i rezidencija u gradu La Korunja gde se odvijala operacija trgovine drogom.

- Prema istrazi, među radnjama koje je navodno izvršila kriminalna organizacija, bila je i obmana stanovnika Narona koji je predao 255.000 evra za 30 kilograma kokaina, od čega se ispostavilo da je 29 kilograma cement - navodi se u saopštenju nacionalne policije. - Istraga je takođe otkrila pokušaje "prevara", koje su uključivale nasilne akcije protiv drugih klanova trgovaca drogom, korišćenje oružja za krađu droge ili novca. Tokom devetomesečne istrage, sprovedene su brojne operacije nadzora nad četrnaest navodnih članova organizacije, utvrđujući veze i odnose između njih i brojnih zločina koji su predmet istrage.

Organizacija je, tvrdi se, prvenstveno vršila isporuke droge u regionu Salnes u Pontevedri, kao i u gradovima Ferol, Naron, La Korunja i gradu Betanzos, iako su otkrivene i pošiljke u provinciju Zamora. Krajem oktobra, tri člana kriminalne organizacije uhapšena su dok su isporučivali kokain u regionu Salnes u Pontevedri, namenjen ka Betanzosu. Istražitelji su uspeli da presretnu vozilo u gradu La Korunja i otkriju skrivene narkotike.

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