ČETVRTAČKI MARŠ KROZ CENTAR PARIZA: Pet sindikata udružilo snage, pozvani penzioneri, radnici i mladi
OČEKUJE se da će stotine hiljada demonstranata učestvovati u marševima širom Francuske, dok se pet sindikata pridružuje štrajkovima i protestima u okviru nacionalnog dana akcije.
Protesti su počeli u septembru sa srednjoškolcima koji su se žalili na loše uslove i resurse u obrazovanju, ali su se proširili i na takozvani pokret „žutih prsluka“ i radnike.
Vlasti očekuju da će se 500.000 do 700.000 demonstranata pridružiti marševima, a desetine hiljada više samo u Parizu, na dan koji je jedan sindikalni lider nazvao „velikim danom konvergencije“.
Pet sindikata je udružilo snage u javnom i privatnom sektoru, zahtevajući veće plate kako bi se borili protiv troškova života i zaštitili javne usluge.
Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez rekao je da je raspoređeno 70.000 policajaca i žandarma, obećavajući „izuzetno čvrst odgovor“ na svaki potencijalni izbijanje nasilja.
Više od 250 odvojenih akcija planirano je za 5. novembar, a prijavljeni su i neki poremećaji u školama, bolnicama i javnom prevozu.
Od radnika je takođe zatraženo da obustave proizvodnju u rafinerijama nafte, a očekuje se da će Francuska u četvrtak uvesti više električne energije nego što proizvodi zbog poremećaja u nuklearnim elektranama.
Koalicija sindikata pozvala je radnike, penzionere i mlade da se pridruže štrajku u četvrtak kako bi pojačali pritisak na vladu.
Posebno traže povećanje minimalne zarade, ili Smic , koja trenutno iznosi 12,31 evra (10 funti) po satu.
Šefica sindikata CFDT, Meriliz Leon, žalila se da nije potrebno povećanje samo minimalne zarade: „Tražimo neto povećanje od 100 evra mesečno.“
Vlada je pokušala da ublaži bes javnosti zbog rasta cena, smanjujući troškove goriva oslobađanjem 10 miliona barela dizela iz strateških rezervi.
Ministri su takođe obećali učenicima da će reformisati nepopularnu platformu za upis na univerzitete Parcoursup i na kraju je zameniti do 2028. godine.
Očekuje se veliki broj ljudi na ulicama, posebno u glavnom gradu.
Jedna sindikalna liderka Sofi Bine, koja je to nazvala „velikim danom konvergencije“, dodala je: „Došlo je vreme da se mobilizacija podigne na viši nivo; štrajk mora preuzeti primat.“
Leon je rekla da bi bila srećna ako bi se pojavilo 800.000 ljudi.
Sindikalni lideri su se žalili da su nedavni marševi držani podalje od centra Pariza zbog nasilja koje je izbilo u gradovima 17. oktobra i dovelo do pljačke više od 2.000 prodavnica i paljenja istorijskih zgrada.
Četvrtački marš biće dozvoljen kroz centar Pariza, mada ne duž rute koju su predložili sindikati između Trga Bastilje i Trga Konkorda, koja bi demonstrante vodila blizu Narodne skupštine, Jelisejske palate i rezidencije premijera u hotelu Matinjon.
Umesto toga, marš će pratiti drugu centralnu rutu od Trga Republike do Trga nacije. Sindikat CFDT se žalio da je dobijanje sudskog odobrenja za rutu tek u sredu uveče otežalo organizovanje marša.
Poslednja velika mobilizacija tokom vikenda prošla je sa relativno malo nasilja, a ministar unutrašnjih poslova rekao je da će raspoređivanje policije biti sličnog obima u četvrtak.
Nunjez je u četvrtak govorio o tri potencijalna rizika, od radikalno levičarskih grupa „crnih blokova“ i pljačke do divljih marševa bez odobrenja sindikata.
(BBC)
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