POTRESAN SNIMAK IZ UKRAJINE: Poslednji sekundi poginulog policajca između dva vazdušna napada (VIDEO)

UKRAJINSKA policija je sinoć objavila snimak sa kamere poginulog policajca, koji prikazuje trenutke između dva razorna ruska vazdušna napada u selu Kamišuvaha, na jugu zemlje.

Foto: Printskrin/Telegram/DSNS Ukraїni

U tim napadima poginulo je najmanje 40 ljudi, prenose američki mediji.

Snimak sa kamere postavljene na uniformi jednog od poginulih policajaca prikazuje stanovnike ovog sela u Zaporoškoj oblasti kako, nakon prvog napada u ponedeljak, beže u podzemno sklonište.

U jednom trenutku, preko policijske radio-veze čuje se glas vojnog oficira koji upozorava pripadnike policije na terenu da je ka mestu Kamisuvaha ispaljeno još klizećih bombi.

- Brzo u sklonište! – uzviknuo je oficir okupljenim stanovnicima, koji su odmah potrčali ka podzemnom skloništu, smeštenom najmanje dva nivoa ispod zemlje.

Samo nekoliko sekundi kasnije, bomba je pogodila upravo to sklonište.

Ukrajinske vlasti navode da se sklonište nalazilo pored lokalne škole, koja je u tom trenutku služila kao punkt za raspodelu humanitarne pomoći.

This is an incredibly difficult video to watch. You realize that you are witnessing the final seconds of people’s lives. People who were simply trying to find shelter. I watched it, and I cried. It is heartbreaking beyond words. But I am asking you to watch it, too. The world needs to understand what Ukraine experiences every single day. 💔 Komyshuvakha, Ukraine. A police officer’s body camera captured the final moments of people who were trying to shelter from russian guided aerial bombs inside a former school building. russia dropped at least nine aerial bombs on the building: first FAB-500 bombs, followed by a FAB-3000. Please, share this. Let people see what russia is doing to Ukraine. — Olga Patlyuk 🇺🇦 (@OlgaPatl) November 4, 2026

Tim Bi-Bi-Sija za proveru činjenica (BBC Verify) potvrdio je autentičnost snimka, utvrdivši da je nastao na istoj lokaciji na kojoj su pripadnici Državne službe za vanredne situacije Ukrajine zabeležili posledice razaranja nakon napada koji se dogodio u ponedeljak.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, izjavio je da bi se pod ruševinama moglo nalaziti više od 30 ljudi, dok operacija potrage i spasavanja traje već treći dan zaredom.

Foto: Printskrin/Telegram/DSNS Ukraїni

Prema navodima ukrajinskih vlasti, ruske snage su bombardovale selo sa devet teških krstarećih bombi, od kojih su neke bile teške i do 3.000 kilograma, u trenutku kada su se meštani okupili kako bi preuzeli humanitarnu pomoć.

Predsednik Zelenski je u sredu na društvenim mrežama objavio da su ruske snage bacile devet avionskih bombi na selo.

Foto: Printskrin/Telegram

Rusko Ministarstvo odbrane i vojska se do sada nisu javno oglasili povodom ovog napada.

(Index.HR)

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