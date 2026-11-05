OTKAZANO ISPITIVANJE VAKCINA NA BEBAMA U AFRICI: Predloženu studiju finansirala Trampova administracija
PLANIRANO ispitivanje vakcine protiv hepatitisa B na novorođenčadima u Gvineji Bisao je otkazano nakon optužbi da je istraživanje neetično i neokolonijalno. Projekat su finansirale Sjedinjene Američke Države, a policija je zaplenila pošiljku vakcine iz istraživačkog centra koji je u centru spora.
Predlog studije izazvao je međunarodne kritike jer je plan predviđao da polovina beba koje učestvuju u ispitivanju neće primiti vakcinu koju preporučuje Svetska zdravstvena organizacija (SZO).
Kakvo je testiranje bilo u pitanju?
Studija je trebalo da se sprovede u istraživačkom centru Bandim Health Project, koji posluje u Gvineji Bisao od 1978. godine.
Plan je bio da se obuhvati 14.000 novorođenčadi, od kojih bi polovina primila vakcinu protiv hepatitisa B odmah nakon rođenja, dok druga polovina ne bi.
Iz centra Bandim su naveli da je cilj bio da se istraži da li vakcina, primenjena na rođenju, ima šire zdravstvene efekte izvan same prevencije infekcije.
Naveli su ranije studije iz Gambije i Gvineje Bisao koje su pokrenule pitanja o mogućoj vezi sa povećanom smrtnošću.
Istraživači su tvrdili da Gvineja Bisao, uprkos preporukama SZO, trenutno rutinski ne vakciniše novorođenčad protiv hepatitisa B.
Ovo su videli kao jedinstvenu priliku da prouče efekte vakcine pre nego što bude zvanično uvedena 2028. godine.
Kritičari su, međutim, doveli u pitanje etiku uskraćivanja vakcine nekim bebama, posebno u jednoj od najsiromašnijih zemalja sveta gde je infekcija široko rasprostranjena.
Predloženu studiju finansirala je Trampova administracija, a Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) dodelili su 1,6 miliona dolara Univerzitetu Južne Danske (SDU) u decembru 2025. godine.
Šta kaže Svetska zdravstvena organizacija?
Valter Kazadi Mulombo, predstavnik SZO u Gvineji Bisao, rekao je da su postali zabrinuti nakon što su počeli da dobijaju upite o studiji i da nigde nisu mogli da pronađu javno dostupan protokol istraživanja.
Istakao je da je glavni etički problem to što bi ispitivanje negiralo intervenciju za koju je već dokazano da štiti novorođenčad od hepatitisa B.
- Vakcina se koristi više od 30 godina u više od 115 zemalja. Studija koja bi negirala tu intervenciju kod nekih novorođenčadi je neetička - rekao je Mulombo.
Upozorio je da bebe mogu biti izložene virusu tokom porođaja ako je majka zaražena, kao i kasnije u životu.
Skoro petina stanovništva Gvineje Bisao je zaražena hepatitisom B, virusnom bolešću koja napada jetru.
Ljudi koji se zaraze u detinjstvu imaju veću verovatnoću da razviju hroničnu infekciju, koja prema podacima iz 2020. godine uzrokuje smrt kod 25% zaraženih, najčešće od otkazivanja jetre ili raka.
SZO trenutno sarađuje sa vladom kako bi ubrzala uvođenje vakcine pri rođenju.
- Očekivalo se da će zemlja uvrstiti vakcinu u redovan raspored vakcinacije 2028. godine, ali zvaničnici sada razmatraju njeno uvođenje već u prvom kvartalu sledeće godine - rekao je Mulombo.
Gvineja Bisao trenutno vakciniše decu protiv hepatitisa B u šest nedelja starosti, što je znatno manje efikasno.
Zašto je Gvineja Bisao odbila ispitivanje?
Vlada Gvineje Bisao zabranila je ispitivanja još u januaru i zatražila od stručnjaka iz Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (Africa CDC) da pomognu u proceni studije.
Ministar zdravlja Kvinin Nantote rekao je u oktobru da je suspenzija i dalje na snazi i da je Savet ministara nije poništio.
- Bili smo iznenađeni kada smo iz medija saznali da bi studija mogla da se nastavi. Ogorčeni smo jer čak ni ja, kao nadležni ministar, nisam bio obavešten o tome - rekao je Nantote.
Spor je eskalirao nakon što je danski univerzitet SDU objavio da je revidirani protokol studije dobio etičko odobrenje od „nadležnih organa u Gvineji Bisao“, što je Nantote negirao.
Dr Gevin Jamej, profesor globalnog zdravlja na Univerzitetu Djuk u SAD, oštro je kritikovao predlog.
- Ovo ispitivanje miriše na neokolonijalizam - rekao je i postavio pitanje zašto se takva studija ne sprovodi u Danskoj.
Dekan Univerziteta Djuk Jakob Grauslund naglasio je da ispitivanje nikada nije počelo, da nijedna beba nije bila uključena u studiju i da niko nije vakcinisan kao deo studije.
Ko je odobrio testiranje?
Univerzitet SDU je saopštio da je dobio pozitivnu procenu od sopstvenog komiteta za etiku istraživanja.
Grauslund je dodao da je univerzitet takođe zatražio dodatnu nezavisnu procenu, iako to nije bilo potrebno prema danskom zakonu.
Objasnio je da danske vlasti za etiku istraživanja nisu mogle da sprovedu pregled. Nakon što je etički komitet SDU dao zeleno svetlo, Grauslund je odlučio da projekat može da se nastavi.
Međutim, naglasio je da ovo ne zamenjuje posebnu dozvolu koju moraju da izdaju vlasti Gvineje Bisao.
Šta se desilo sa vakcinama?
Pravosudna policija Gvineje Bisao izvršila je 19. oktobra raciju u prostorijama zdravstvenog projekta Bandim u glavnom gradu Bisao i zaplenila seriju vakcina protiv hepatitisa B.
Policija je saopštila da je pošiljka bila namenjena vakcinaciji dece, ali nije otkrila koliko je doza zaplenjeno niti tačne razloge za istragu.
Naglasila je da sama zaplena ne znači nužno da su vakcine bile neispravne ili nebezbedne.
Nisu posebno potvrdili da li je istraga povezana sa planiranim ispitivanjem ili nekom drugom okolnošću. Grauslund je rekao da ne može da komentariše zaplenu.
Veza sa američkom politikom
Predloženo ispitivanje finansirala je vlada SAD pod vođstvom ministra zdravlja i socijalnih službi Roberta F. Kenedija Mlađeg, koji je bio poznat po svom skepticizmu prema vakcinama.
Pod njegovim vođstvom, Savetodavni komitet za vakcine SAD pokušao je da poništi dugogodišnju preporuku da sva novorođenčad prime vakcinu protiv hepatitisa B po rođenju, ali je savezni sudija kasnije blokirao tu odluku.
Kritičari su dovodili u pitanje da li je ova studija trebalo da posluži kao osnova za takvu promenu politike, iako za to ne postoje direktni dokazi.
Kenedi je ranije pohvalio danske istraživače i naveo njihov rad kako bi potkrepio zabrinutost oko bezbednosti vakcine, ali naknadna studija nekih od istih istraživača nije pronašla dokaze za ranije prijavljene neželjene efekte.
(Index hr)
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