JOŠ JEDNA DOJAVA O BOMBI NA LETU: Avion hitno preusmeren u vazduhoplovnu bazu na severu Francuske

AVION "Erbas" koji je leteo iz Dablina za Rim preusmeren je u vazduhoplovnu bazu na severu Francuske nakon dojave o bombi, saopšteno je u četvrtak iz kabineta francuskog premijera Sebastijana Lekornua.

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Situacija se prati, navedeno je u saopštenju iz kabineta francuskog premijera.

Serija dojava o bombama u avionima širom Evrope

Ovo se dešava samo nekoliko dana nakon što su četiri putnička leta ka Poljskoj, Španiji i Bugarskoj u utorak bila meta dojava o podmetnutim bombama.

Svi avioni su bezbedno sleteli i eksploziv nije pronađen, saopštile su vlasti. Dve pretnje odnosile su se na letove koji su išli za Varšavu.

Prvi je bio let SK751 kompanije "SAS Skandinejvijan erlajns" iz Kopenhagena, koji je normalno sleteo na glavni varšavski aerodrom "Šopen". Jedna pista na tom aerodromu bila je zatvorena dok je avion pregledan.

- Avion je normalno sleteo u Varšavu i putnici su se iskrcali - saopštio je skandinavski avio-prevoznik, potvrdivši da je upućena pretnja ovom letu.

Drugi je bio Boing 737 MAKS kompanije "LOT Poliš erlajns" koji je leteo sa londonskog Hitroa. Bilo je predviđeno da sleti na aerodrom „Šopen“, ali je preusmeren na Modlin, drugi varšavski aerodrom, koji je nakon uzbune privremeno zatvoren.

U Španiji, operater aerodroma „Aena“ aktivirao je protokol za vanredne situacije "zbog dojave o bombi" na letu kompanije "Rajaner" iz Mančestera, na severozapadu Engleske, ka Mursiji na jugoistoku zemlje. Avion je sleteo bez incidenata, a plan za vanredne situacije je opozvan nakon što je Civilna garda pregledala letelicu.

Četvrti je bio let kompanije "Viz er" iz Bergama na severu Italije. Letelica je pregledana nakon sletanja u bugarsku prestonicu, Sofiju, u 10.10 po srednjoevropskom vremenu, prema rečima portparola Ministarstva unutrašnjih poslova Bugarske.

Vlada Velike Britanije nazvala je ove incidente "zlonamernim lažnim pretnjama".

(Euronjuz)

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