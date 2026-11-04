OPET BIH PONOVO Tramp potvrdio Vensovu ocenu: Rat sa Iranom doprineo porazu republikanaca, ali je bio neophodan

AMERIČKI predsednik Donald Tramp saglasio se sa ocenom potpredsednika SAD Džej Di Vensa da je rat sa Iranom doprineo izbornom porazu republikanaca na međuizborima, navodeći da je sukob kratkoročno doveo do rasta cena goriva, ali da je bio neophodan kako bi se sprečilo da Iran razvije nuklearno oružje.

Foto: CNP/AdMedia / Sipa Press / Profimedia

-Mislim da je to uglavnom tačno, jer je kratkoročno malo podiglo cenu benzina, rekao je Tramp novinarima na gradilištu nove balske dvorane u Beloj kući.

On je, međutim, istakao da bi ponovo doneo istu odluku kada bi se našao u istoj situaciji.

-Kada bih morao ponovo da odlučujem, morao bih ponovo da uradim isto, jer je dugoročno to jedino rešenje. Ne možete dozvoliti Iranu da ima nuklearno oružje, poručio je Tramp.

Tramp je rekao da ga Vensova objava nije iznenadila i da razume njegov stav.

"Znao sam kako se oseća u vezi sa tim. Mislim da je to bilo u redu", rekao je američki predsednik i ponovio da je cilj rata bio sprečavanje Irana da dođe do nuklearnog oružja.

Na pitanje da li smatra da je rat bio vredan političke cene koju su republikanci platili na izborima, Tramp je odgovorio potvrdno.

Dodao je da ne žali zbog načina na koji je vodio kampanju pred međuizbore za Kongres, ocenjujući da podrška koju je dobijao na predizbornim skupovima nije uspela da se prenese na republikanske kandidate.

-Da sam ja bio na glasačkom listiću, pobedili bismo. Videli ste ljude, hiljade i hiljade njih na svakom skupu, rekao je Tramp odgovarajući na pitanje novinara da li žali zbog svoje predizborne strategije.

On je dodao da republikanski kandidati nisu uspeli da pridobiju birače koji su pokazivali podršku njemu lično.

-Na tim skupovima bilo je toliko ljubavi, bilo je neverovatno. Nismo uspeli da tu podršku prenesemo na kandidate, rekao je Tramp.

Naglasio je i da ne razmatra smenu ministra odbrane Pita Hegseta, uprkos spekulacijama o promenama u administraciji nakon izbornog poraza republikanaca.

-Ne, mislim da radi veoma dobar posao, rekao je Tramp novinarima.

Na pitanje da li bi Hegset mogao da preuzme mesto senatorke iz Tenesija Marše Blekburn, ukoliko ona postane guvernerka te savezne države, Tramp je odgovorio da bi ministar bio veoma popularan na toj funkciji, ali da o takvoj mogućnosti nije čuo ništa.

Američki predsednik izjavio je i da nije zabrinut zbog mogućnosti da demokrate, koje će preuzeti većinu u oba doma Kongresa, pokrenu novi postupak njegovog opoziva.

-Nisam zabrinut ni najmanje, rekao je Tramp, ocenjujući da bi takav potez naštetio Demokratskoj stranci.

Tramp je odbacio kritike zbog vremena koje posvećuje građevinskim projektima, navodeći da ga oni opuštaju.

-Volim to. Dobro je. Za mene je to opuštajuće, rekao je Tramp, dok je novinarima predstavljao detalje radova na objektu.

Vens je ranije danas u objavi na društvenoj mreži Iks ocenio da je rat sa Iranom glavni razlog izbornog poraza republikanaca, ističući da su birači nezadovoljni posledicama sukoba.

-Pravi razlog zbog kojeg smo izgubili očigledan je gotovo svima, naveo je Vens, dodajući da oni koji smatraju da je gubitak većine u Senatu bio prihvatljiva cena rata treba otvoreno da obrazlože takav stav.

sputnikportal.rs

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