KINA ŽESTOKO UZVRATILA BRITANIJI: Nemate nikakve dokaze za optužbe o hakerskim napadima
PORTPAROLKA kineskog Ministarstva spoljnih poslova Mao Ning demantovala je danas tvrdnje Velike Britanije da Kina predstavlja "najsofisticiraniju i najtrajniju sajber pretnju" i dodala da Britanci nemaju nikakve dokaze za takve optužbe.
Po njenim rečima, takve izjave narušavaju kredibilitet Velike Britanije i narušava odnos dve zemlje, preneo je Globaj Tajms.
- Britanija već dugo politizuje pitanje sajber bezbednosti.
Ta zemlja ponovo poteže hakerske optužbe u želji da obuzda razvoj veštačke inteligencije u Kini - rekla je Mao.
Ocenila je da britanski postupci narušavaju međusobno poverenje.
Profesor sa Instituta za Pomorski put svile na Univerzitetu Huaćiao Hu Kuimu kazao je da pokušaj Velike Britanije da poveže brzi razvoj veštačke inteligencije u Kini sa navodnim pretnjama po sajber bezbednost odražava tendenciju politizacije tehnološke konkurencije.
- Kineski rastući kapaciteti u oblasti veštačke inteligencije, posebno njen ekosistem otvorenog koda, stvorili su nove prilike za međunarodnu tehnološku saradnju - rekao je Hu.
Taj stručnjak tvrdi da bi pokušaj da se tehnološki napredak Kine predstavi kao bezbednosna pretnja mogao da produbi nepoverenje i oteža zemljama izradu zajedničkih pravila za bezbedan razvoj i primenu veštačke inteligencije.
Britanski Nacionalni centar za sajber bezbednost (NCSC), koji deluje u okviru britanske obaveštajne službe GCHQ, ocenio je da Kina predstavlja "najsofisticiraniju i najtrajniju sajber pretnju" za Veliku Britaniju i upozorio da bi Peking, kako tvrdi, u istom periodu mogao da koristi veštačku inteligenciju za ostvarivanje svojih geopolitičkih ciljeva.
(Tanjug)
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