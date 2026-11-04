Svet

TRAMP JE I DALJE VAŠ PREDSEDNIK: Bela kuća se oglasila nakon poraza republikanaca na međuizborima

V.N.

04. 11. 2026. u 15:21

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BELA kuća poručila je danas građanima Sjedinjenih Američkih Država, nakon poraza Republikanske stranke na izborima za Senat i Predstavnički dom Kongresa SAD, da je Donald Tramp i dalje predsednik Sjedinjenih Američkih Država.

ТРАМП ЈЕ И ДАЉЕ ВАШ ПРЕДСЕДНИК: Бела кућа се огласила након пораза републиканаца на међуизборима

Foto: Tanjug (AP Photo/Jacquelyn Martin)

 - Obaveštenje za javnost: Tramp je i dalje vaš predsednik - navedeno je u kratkoj objavi Bele kuće na društvenoj mreži Iks.

Istu poruku ranije danas uputio je i direktor komunikacija Bele kuće Stiven Čung, navode mediji.

 - Donald Dž. Tramp je predsednik Sjedinjenih Američkih Država. I dalje je vaš predsednik!- naveo je Čung.

Demokrate su na međuizborima za američki Kongres osvojile većinu u oba doma - 229 mesta u Predstavničkom domu, gde je republikancima pripalo 163, a u Senatu su dobile 54 mesta, naspram 43 za republikance, pokazuju objavljeni rezultati izbornih projekcija.

Kada je reč o izboru guvernera američkih saveznih država, demokratski kandidati su pobedili u 26 država, a republikanci u 20.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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