TRAMP JE I DALJE VAŠ PREDSEDNIK: Bela kuća se oglasila nakon poraza republikanaca na međuizborima

BELA kuća poručila je danas građanima Sjedinjenih Američkih Država, nakon poraza Republikanske stranke na izborima za Senat i Predstavnički dom Kongresa SAD, da je Donald Tramp i dalje predsednik Sjedinjenih Američkih Država.

Foto: Tanjug (AP Photo/Jacquelyn Martin)

- Obaveštenje za javnost: Tramp je i dalje vaš predsednik - navedeno je u kratkoj objavi Bele kuće na društvenoj mreži Iks.

Istu poruku ranije danas uputio je i direktor komunikacija Bele kuće Stiven Čung, navode mediji.

- Donald Dž. Tramp je predsednik Sjedinjenih Američkih Država. I dalje je vaš predsednik!- naveo je Čung.

Demokrate su na međuizborima za američki Kongres osvojile većinu u oba doma - 229 mesta u Predstavničkom domu, gde je republikancima pripalo 163, a u Senatu su dobile 54 mesta, naspram 43 za republikance, pokazuju objavljeni rezultati izbornih projekcija.

Kada je reč o izboru guvernera američkih saveznih država, demokratski kandidati su pobedili u 26 država, a republikanci u 20.

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