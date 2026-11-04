IMA LI SPASA ZELENSKOM? Pobeda demokrata na izborima u Americi ne donosi Ukrajini momentalna rešenja
VERUJE SE da pobeda demokrata na jučerašnjim izborima za američki Kongres neće doneti spas ukrajinskom predsedniku Vladimiru Zelenskom.
- Ne treba očekivati momentalni spas za Zelenskog - ocenila je Bronven Medoks, ekspert britanskog analitičkog centra „Četam haus“.
Kako je dodala, čak i da predstavnici Demokratske stranke u Kongresu odluče da ponovo pružaju pomoć Kijevu, za to će biti potrebni meseci, možda čak i godine, prenose zapadni mediji.
U SAD su održani među izbori, a prema podacima Blumberga Demokratska stranka će osvojiti većinu i u Predstavničkom domu i u Senatu.
(Sputnjik)
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