VERUJE SE da pobeda demokrata na jučerašnjim izborima za američki Kongres neće doneti spas ukrajinskom predsedniku Vladimiru Zelenskom.

AP Photo/Stefan Jeremiah

- Ne treba očekivati momentalni spas za Zelenskog - ocenila je Bronven Medoks, ekspert britanskog analitičkog centra „Četam haus“.

Kako je dodala, čak i da predstavnici Demokratske stranke u Kongresu odluče da ponovo pružaju pomoć Kijevu, za to će biti potrebni meseci, možda čak i godine, prenose zapadni mediji.

U SAD su održani među izbori, a prema podacima Blumberga Demokratska stranka će osvojiti većinu i u Predstavničkom domu i u Senatu.

(Sputnjik)

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