DO ZASADA MOGLO DA SE DOĐE SAMO PEŠKE: U španskoj pokrajini Sevilja otkriveno nekoliko plantaža marihuane

POSLE višemesečne istrage, pripadnici španske Civilne garde uništili su plantaže marihuane, koje su se nalazile u udaljenom, planinskom području u opštini Asnalkolar (Sevelja). Do njih se moglo doći samo peške, a koliko su bile udaljene, govori činjenica, da na tom području nema mobilne telefonske signalizacije.

Civilna garda Španije

Kako je saopšteno, uhapšene su četiri osobe, zaplenjeno je 2.500 biljaka marihuane u različitim fazama rasta, a neke su bile više od dva metra. Zaplenjeno je i 50 kilograma osušenih pupoljaka pronađenih u prostoru namenjenom za sušenje droge. Plantaže su bile raspoređene po teško pristupačnim padinama i imale su sofisticirane sisteme za navodnjavanje, generatore, sušare i skladišne prostore.

- Istraga, sprovedena putem vazdušnog nadzora, otkrila je moguće postojanje nekoliko plantaža marihuane skrivenih na padinama doline, na teško dostupnoj lokaciji, daleko od urbanih centara i bez praktičnog pristupa za vozila - navodi s eu saopštenju Civilne garde. - S obzirom na teren, Civilna garda je uspostavila specijalnu interventnu operaciju, čije se planiranje pokazalo posebno složenim zbog neravne topografije područja, strmih padina i teškoće približavanja plantažama bez upozoravanja nadležnih. Stoga su policajci izvršili pretragu peške uz podršku dronova, što im je omogućilo da prate operaciju iz vazduha i identifikuju potencijalne puteve za bekstvo preko različitih padina doline. Kada su stigli na lokaciju, agenti su uhapsili četvoricu osumnjičenih koji su pokušali da pobegnu.

Civilna garda Španije

Tokom pregleda područja, Civilna garda je otkrila da se ne radi o jednoj plantaži, već o nekoliko područja za uzgoj strateški raspoređenih po planini. Ova područja su bila odvojena jedna od druge i povezana opsežnom mrežom uskih, strmih i dugih staza, koje su izgradili pripadnici grupe.Istraga je otkrila da su osumnjičeni razvili organizovanu infrastrukturu za uzgoj, održavanje, praćenje i sušenje marihuane, koristeći prirodni teren da sakriju objekte i otežaju njihovo otkrivanje.

- Svaka od plantaža imala je sistem za navodnjavanje koji im je omogućavao da snabdevaju useve vodom uprkos tome što su se nalazili u područjima sa strmim padinama i bez pristupa konvencionalnoj infrastrukturi - ističe se u saopštenju. - Da bi to postigli, osumnjičeni su instalirali pumpe, cevi i razne rezervoare za skladištenje vode, uključujući velike bazene raspoređene po planinskom vencu, koristeći blizinu reke.

Stabljike prevozili helikopterima ZBOG neravnog terena, udaljenosti od pristupačnih puteva i nemogućnosti korišćenja vozila za transport 2.500 zaplenjenih biljaka, bila je neophodna posebna operacija za njihovo uklanjanje.Nakon što su posekli biljke, policajci su ih transportovali do područja blizu suvog rečnog korita. Odatle su ih helikopterima odvozili do mesta gde su uništene. Istraga je i dalje otvorena i nije isključeno otkrivanje dodatnih zasada povezanih sa ovim događajima, niti identifikacija i hapšenje drugih osoba koje mogu biti umešane u istražnu aktivnost.

Takođe su imali generatore za obezbeđivanje električne energije, alate i materijale za održavanje plantaža, kao i prostore posebno namenjene za sušenje marihuane.

Jedan od najjedinstvenijih aspekata operacije bio je otkriće raznih objekata opremljenih da omoguće onima koji su zaduženi za uzgoj da ostanu na licu mesta duže vreme. Ovi objekti su uključivali prostore za spavanje, prostore za odmor i kuhinju, što je omogućavalo njihovim stanarima da obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti bez redovnog napuštanja plantaža.

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