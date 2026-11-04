OKRŠAJ KOJI TRESE SVET: Poljski ministar "oduvao" Maska nakon američkog debakla, brutalna poruka zapalila internet (FOTO)

POLjSKI ministar spoljnih poslova, Radoslav Sikorski, iskoristio je istorijski debakl Republikanske stranke na američkim izborima na sredini mandata da "prozove" Ilona Maska na društvenoj mreži X, podsećajući ga na njihov raniji sukob i na činjenicu da se u politici ne može baš sve kupiti stotinama miliona dolara.

Kredit: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Bez daljeg komentara, Sikorski je podelio snimak ekrana njihove prepiske od prošle godine, tačnije, svoj odgovor Masku iz juna: "Vidiš, druže, politika je teža nego što si mislio".

Reč je o poruci u kojoj je poljski ministar spoljnih poslova prošlog leta "spustio" tehnološkog milijardera, nakon raspada kratkotrajnog saveza između Maska i Donalda Trampa.

Međutim, koren njihovog sukoba seže još u mart prošle godine, a proizilazi iz oštre rasprave o finansiranju satelitskog sistema "Starlink" u Ukrajini.

Nakon što se Mask tada na platformi X pohvalio da "Starlink" predstavlja okosnicu ukrajinske vojske, tvrdeći da bi se bez njega cela linija fronta urušila, Sikorski ga je podsetio da, zapravo, Poljska pokriva troškove te internet usluge za Ukrajinu, te upozorio da bi Varšava mogla potražiti druge pružaoce usluga ukoliko se Mask pokaže kao nepouzdan.

https://t.co/r6h2B5WfWa — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) November 4, 2026

Trampov glavni diplomata, Marko Rubio, takođe se uključio u raspravu, dok je Mask arogantno odbrusio poljskom ministru:

- Tiše, mali čoveče. Plaćaš samo sićušni deo troškova.

Sikorski je očigledno samo čekao pravi trenutak da naplati taj dug.

Povod za današnju objavu Sikorskog leži u spektakularnom porazu kandidata koje je finansirao Mask.

Za samo dve godine, vlasnik kompanija "Tesla" i "Iks" nadmašio je Džordža Soroša i postao najveći pojedinačni politički donator u istoriji SAD, uloživši rekordnih 737,5 miliona dolara u Republikansku stranku.

Od tog iznosa, Mask je oko 500 miliona dolara uložio direktno u kampanje republikanskih kandidata za ove izbore na sredini mandata.

Uprkos tako ogromnim novčanim sredstvima i velikoj kontroli nad medijskim prostorom, glasači su republikancima oduzeli većinu i u Predstavničkom domu i u Senatu, čime je Sikorski, s početkom novog dana, dočekao spreman priliku da još jednom održi lekciju najbogatijem čoveku na svetu o granicama njegove moći.

(Index.HR)

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