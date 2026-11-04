LAŽIRALI SNIMAK SERGEJA LAVROVA: Pokrenut krivični postupak, skandal drma Indiju
POLICIJA u Delhiju podnela je krivičnu prijavu protiv istaknutog advokata pri Vrhovnom sudu, Prašanta Bušana, zbog širenja montiranog video-snimka u kojem se pojavljuje ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, prenosi list „The New Indian Express”.
„Prema navodima policije, snimak je navodno sadržao obmanjujuće i zapaljive informacije koje su mogle dovesti do širenja glasina, iznošenja kleveta i narušavanja javnog reda i mira”, navodi se u tekstu.
Na tom falsifikovanom snimku navodno se vidi kako Lavrov iznosi kritičke stavove o unutrašnjim pitanjima Indije i kupovini nafte.
Ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da je reč o digitalno montiranom materijalu koji je lažno pripisan ruskom ministru spoljnih poslova.
List dodaje da policija nastavlja istragu, kao i da ispituje sadržaj i način širenja tih informacija na društvenim mrežama.
Ranije je objavljeno da su visokokvalitetni „dipfejk” (deepfake) snimci postali gotovo nerazličiti od stvarnih. Dok vizuelni nedostaci, nesklad između izraza lica i govora ili trzanje slike mogu otkriti jeftine falsifikate, materijali kreirani pomoću savremenih, plaćenih modela veštačke inteligencije često ne pokazuju nikakve uočljive tragove manipulacije.
BONUS VIDEO
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
MISTERIJA U SARAJEVU: Zašto Miljacka miriše na deterdžent? - Neobičan prizor u reci
04. 11. 2026. u 10:16
PEKING PRUŽA RUKU VAŠINGTONU: Kina najavila novu etapu odnosa sa Trampovom Amerikom
04. 11. 2026. u 10:15
PRIPREMITE ZALIHE I TORBU ZA TRI DANA: EU izdala jasne smernice građanima
04. 11. 2026. u 10:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
POTRES U SLOVAČKOJ: Fico izgubio većinu, poslanik PRELETEO u drugi tabor - vlada se klima, traže prevremene izbore
POVRATAK Romana Malatinca u parlament kao nezavisnog poslanika dodatno je oslabio Ficovu ionako krhku većinu.
03. 11. 2026. u 17:59 >> 18:12
Komentari (0)