LAŽIRALI SNIMAK SERGEJA LAVROVA: Pokrenut krivični postupak, skandal drma Indiju

POLICIJA u Delhiju podnela je krivičnu prijavu protiv istaknutog advokata pri Vrhovnom sudu, Prašanta Bušana, zbog širenja montiranog video-snimka u kojem se pojavljuje ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, prenosi list „The New Indian Express”.

Iks printskrin

„Prema navodima policije, snimak je navodno sadržao obmanjujuće i zapaljive informacije koje su mogle dovesti do širenja glasina, iznošenja kleveta i narušavanja javnog reda i mira”, navodi se u tekstu.

Na tom falsifikovanom snimku navodno se vidi kako Lavrov iznosi kritičke stavove o unutrašnjim pitanjima Indije i kupovini nafte.

Pakistani propaganda accounts are circulating a digitally manipulated video of Russian FM Sergey Lavrov with fabricated anti-India remarks. The viral claims are completely fake. #Factcheck #pakistan @sowmiyasidharth @IndiaUnleashed_ https://t.co/49Jw53PmEh — Insha Khan (@drInshakhan) November 4, 2026

Ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da je reč o digitalno montiranom materijalu koji je lažno pripisan ruskom ministru spoljnih poslova.

List dodaje da policija nastavlja istragu, kao i da ispituje sadržaj i način širenja tih informacija na društvenim mrežama.

Ranije je objavljeno da su visokokvalitetni „dipfejk” (deepfake) snimci postali gotovo nerazličiti od stvarnih. Dok vizuelni nedostaci, nesklad između izraza lica i govora ili trzanje slike mogu otkriti jeftine falsifikate, materijali kreirani pomoću savremenih, plaćenih modela veštačke inteligencije često ne pokazuju nikakve uočljive tragove manipulacije.

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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.