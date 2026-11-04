RAZNESENA ČETIRI TANKERA U ORMUSKOM MOREUZU: Oglasila se Iranska garda: "Svet će 13. novembra biti svedok velikog poraza" (VIDEO)

ČETIRI tankera za prevoz nafte koji su pokušali da prođu zabranjenim rutama južno od Ormuskog moreuza uništena su nakon što su udarili u pomorske mine i na njima je izbio požar, saopštio je danas iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC).

Foto: tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

U saopštenju, koje prenose mediji, navodi se da su zaustavljena još dva druga broda koja su počinila prekršaje u Ormuskom moreuzu.

U 4.30 sati oborena je bespilotna letelica iznad Ormuskog moreuza, uz korišćenje savremenog odbrambenog sistema, u inovativnoj operaciji, navodi se u saopštenju.

IRGC je najavio da će "13. novembra ove godine svet biti svedok poraza velikog kao što je bio poraz arogancije u Islamskoj revoluciji 1979. godine".

Iran se nametnuo kao novi centar globalne moći zahvaljujući kontroli nad Ormuskim moreuzom, izjavio je u utorak načelnik Generalštaba Oružanih snaga Irana general-major Ali Abdolahi.

U poruci povodom Nacionalnog dana borbe protiv globalne arogancije, general-major Abdolahi je naveo da Ormuski moreuz predstavlja ključno energetsko usko grlo koje je glavni izvor uticaja Irana, preneli su sinoć mediji.

Po njegovim rečima, konfrontacija između Irana i SAD prevazišla je vojni sukob i menja globalnu ravnotežu snaga.

- Iran ne teži ratu i smatra vojnu moć sredstvom, a ne ciljem - istakao je vrhovni general.

UKMTO WARNING 191-26 Click here to view the full warning⤵️ https://t.co/6GC5YjtGp6 #MaritimeSecurity #MarSec https://t.co/9aM1J3gZyA — UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) November 1, 2026

Abdolahi je predstavio pet principa iranskog plana za trajnu bezbednost među kojima su: kraj rata na svim frontovima, potpuno ukidanje sankcija, kompenzacija za nametnute ratove, priznavanje suvereniteta Irana nad Ormuskim moreuzom i



General je naglasio da ovi principi ne predstavljaju mirovni predlog iznet zbog slabosti, već doktrinu za oblikovanje novog poretka.

Govoreći u ime Oružanih snaga, general-major Abdolahi je takođe potvrdio spremnost da se suoče sa pretnjama.

On je rekao da vojska smatra pametnu vojnu pripravnost, podržanu od strane naroda, osnovnim uslovom za maksimalno odvraćanje.

Foto: Tanjug/AP

Upozorio je da Iran ažurira svoju bazu ciljeva i stavlja materijalnu i nematerijalnu imovinu američkih i izraelskih protivnika u svoj domet.

- Na bilo koju pretnju, bez obzira na njen nivo ili prirodu, biće odgovoreno trenutno i efikasno bez geografskih ograničenja - rekao je on.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Đorđe Đinović: Podržao sam Vučića pa mi sada otkazuju nastupe

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.