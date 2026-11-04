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RAZNESENA ČETIRI TANKERA U ORMUSKOM MOREUZU: Oglasila se Iranska garda: "Svet će 13. novembra biti svedok velikog poraza" (VIDEO)

Jelena Ždralić

04. 11. 2026. u 10:51

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ČETIRI tankera za prevoz nafte koji su pokušali da prođu zabranjenim rutama južno od Ormuskog moreuza uništena su nakon što su udarili u pomorske mine i na njima je izbio požar, saopštio je danas iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC).

РАЗНЕСЕНА ЧЕТИРИ ТАНКЕРА У ОРМУСКОМ МОРЕУЗУ: Огласила се Иранска гарда: Свет ће 13. новембра бити сведок великог пораза (ВИДЕО)

Foto: tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

U saopštenju, koje prenose mediji, navodi se da su zaustavljena još dva druga broda koja su počinila prekršaje u Ormuskom moreuzu.

U 4.30 sati oborena je bespilotna letelica iznad Ormuskog moreuza, uz korišćenje savremenog odbrambenog sistema, u inovativnoj operaciji, navodi se u saopštenju.

IRGC je najavio da će "13. novembra ove godine svet biti svedok poraza velikog kao što je bio poraz arogancije u Islamskoj revoluciji 1979. godine".

Iran se nametnuo kao novi centar globalne moći zahvaljujući kontroli nad Ormuskim moreuzom, izjavio je u utorak načelnik Generalštaba Oružanih snaga Irana general-major Ali Abdolahi.

U poruci povodom Nacionalnog dana borbe protiv globalne arogancije, general-major Abdolahi je naveo da Ormuski moreuz predstavlja ključno energetsko usko grlo koje je glavni izvor uticaja Irana, preneli su sinoć mediji.

Po njegovim rečima, konfrontacija između Irana i SAD prevazišla je vojni sukob i menja globalnu ravnotežu snaga.

- Iran ne teži ratu i smatra vojnu moć sredstvom, a ne ciljem - istakao je vrhovni general.

Abdolahi je predstavio pet principa iranskog plana za trajnu bezbednost među kojima su: kraj rata na svim frontovima, potpuno ukidanje sankcija, kompenzacija za nametnute ratove, priznavanje suvereniteta Irana nad Ormuskim moreuzom i

zamena američkog "bezbednosnog kišobrana" novim "Ormuskim mehanizmom".

General je naglasio da ovi principi ne predstavljaju mirovni predlog iznet zbog slabosti, već doktrinu za oblikovanje novog poretka.

Govoreći u ime Oružanih snaga, general-major Abdolahi je takođe potvrdio spremnost da se suoče sa pretnjama.

On je rekao da vojska smatra pametnu vojnu pripravnost, podržanu od strane naroda, osnovnim uslovom za maksimalno odvraćanje.

Foto: Tanjug/AP

Upozorio je da Iran ažurira svoju bazu ciljeva i stavlja materijalnu i nematerijalnu imovinu američkih i izraelskih protivnika u svoj domet.

- Na bilo koju pretnju, bez obzira na njen nivo ili prirodu, biće odgovoreno trenutno i efikasno bez geografskih ograničenja - rekao je on.

(Tanjug)

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