PRIPREMITE ZALIHE I TORBU ZA TRI DANA: EU izdala jasne smernice građanima

EVROPSKA komisija predstavila je nove smernice kojima poziva građane Evropske unije da se bolje pripreme za vanredne situacije i katastrofe. To podrazumeva pripremu zaliha hrane, vode i osnovnih potrepština dovoljnih za preživljavanje tokom prva tri dana, dok ne stigne organizovana pomoć nadležnih službi.

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Smernice je na Evropskom forumu civilne zaštite u Briselu predstavila evropska komesarka za pripravnost i upravljanje krizama Hadža Lahbib. Ona je istakla da u kriznim trenucima prvi sati predstavljaju ključnu razliku i da svaki građanin mora da zna kako da zaštiti svoju porodicu i pomogne drugima, naglasivši da pripreme počinju u sopstvenim domovima, školama i lokalnim zajednicama.

Ranac za evakuaciju i zalihe za 72 sata

Glavni akcenat preporuka stavljen je na trodnevnu samostalnost. Komisija savetuje građanima da u domaćinstvima imaju pripremljene osnovne zalihe, kao i unapred spakovanu torbu ili ranac za hitne slučajeve sa najneophodnijim stvarima u slučaju brze evakuacije, kako bi mogli da zadovolje osnovne potrebe dok sistem pomoći ne počne u potpunosti da funkcioniše na terenu.

Pored zaliha za domaćinstva, smernice obuhvataju još tri ključne oblasti: uvođenje edukacije o kriznim situacijama u vrtiće i osnovne škole kroz aktivnosti prilagođene uzrastu i bez izazivanja straha, zatim posebne mere zaštite osoba sa invaliditetom kako niko ne bi bio zanemaren, kao i jasnije i brže obaveštavanje javnosti o opasnostima od strane nadležnih organa.

Od 2027. uvodi se Evropski dan pripravnosti

Komisija je predložila i uvođenje zvaničnog Evropskog dana pripravnosti, koji bi se svake godine obeležavao 23. oktobra, počevši od 2027. godine. Taj datum je odabran jer označava osnivanje Evropskog mehanizma za civilnu zaštitu 2001. godine, a cilj je da se građani i lokalne vlasti podstaknu na redovne vežbe i podizanje svesti o opasnostima.

Predlog je proistekao i iz preporuka panela evropskih građana, u kojem je 150 stanovnika iz svih članica Unije zatražilo veće uključivanje javnosti u sisteme zaštite i spasavanja.

Stres-testovi za službe civilne zaštite

Pored uputstava za građane, Brisel je doneo i preporuke za države članice o sprovođenju redovnih stres-testova i planova za kontinuitet rada. Od nacionalnih centara civilne zaštite traži se da obezbede nesmetan rad i koordinaciju pomoći 24 sata dnevno, čak i u uslovima ozbiljnih poremećaja poput nestanka struje, prekida komunikacionih mreža ili sajber-napada.

Iako nove smernice nisu pravno obavezujuće, one predstavljaju ključni deo šire evropske strategije za jačanje otpornosti na krize. Strategija se zasniva na prošlogodišnjem izveštaju bivšeg finskog predsednika Saulija Ninistea, u kojem je upozoreno da Evropa, zbog sve češćih klimatskih nepogoda i geopolitičkih pretnji, mora da izgradi kulturu pripravnosti u svim slojevima društva.

(Sputnjik)

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