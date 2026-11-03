Svet

POLJSKI PREMIJER ŽESTOKO UDARIO NA RUSIJU: Optužio Moksvu za mešanje u unutrašnje stvari

Ivana Manić

03. 11. 2026. u 15:51

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POLjSKI premijer Donald Tusk optužio je danas Rusiju da pokušava da podstakne "nestabilnost" u Poljskoj mešanjem u spor između njegove vlade i predsednika države Karola Navrockog oko Ustavnog suda.

ПОЉСКИ ПРЕМИЈЕР ЖЕСТОКО УДАРИО НА РУСИЈУ: Оптужио Моксву за мешање у унутрашње ствари

foto: Klaudia Radecka/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tusk je rekao da će Poljska pojačati policijske snage na granici s Rusijom nakon što je tokom noći primećeno nekoliko osoba s baterijskim lampama na ruskoj strani granice.

- Primećujemo aktivnosti Rusije i proruskih političara, kako na međunarodnom nivou, tako i unutar zemlje, usmerene na naš slučaj, odnosno odbranu Ustavnog suda od agresivnog ponašanja političara i demonstranata koje oni podstiču - rekao je Tusk na sednici vlade.

On je dodao da je poznat način na koji se Rusija uključuje u unutrašnje sukobe drugih država.

- Danas smo svedoci tenzija koje podstiču Rusi, bilo u vezi sa međuizborima u SAD ili kroz podsticanje osećaja nestabilnosti u Poljskoj, na osnovu agresivnog ponašanja opozicionih političara i predsednika - naveo je Tusk, prenosi Rojters.

Tusk je naveo i da je "nešto posle ponoći" dobio informaciju od Granične straže o sumnjivim aktivnostima na granici sa ruskom Kalinjingradskom oblasti.

On je, kako prenosi PAP, dodao da je sprečena moguća provokacija, ukoliko je to bila namera osoba koje su primećene, ali je istakao da to ne može sa sigurnošću da potvrdi.

Prema proceni Granične straže, situacija je zahtevala punu mobilizaciju i kontrolu na terenu, naveo je Tusk, upozoravajući da bi tenzije i eskalacija aktivnosti Rusije mogle da potraju, zbog čega Poljska mora da ostane u stanju pripravnosti.

AP Photo/Rafal Niedzielski)

Kriza zbog imenovanja sudija Ustavnog suda tokom proteklog vikenda dodatno je produbila višemesečni sukob između poljskog predsednika Karola Navrockog i vlade Donalda Tuska.

Napetosti su dostigle vrhunac prošle nedelje, kada je suspendovan predsednik Ustavnog suda, blizak nacionalističkom političkom bloku predsednika Navrockog, a ispred sedišta suda okupili su se građani u znak podrške.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

NA MESTU EKSPLOZIJE: Uviđaj poljske policije na mestu pada raketa u blizini granice sa Ukrajinom

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

(video) Od Rokfelera do Maska: Ko vlada svetom novca - kako su se smenjivali najbogatiji ljudi tokom 126 godina?
Svet

0 0

(video) Od Rokfelera do Maska: Ko vlada svetom novca - kako su se smenjivali najbogatiji ljudi tokom 126 godina?

NEKADA su najveća svetska bogatstva nastajala zahvaljujući nafti, čeliku i železnici, zatim su primat preuzeli trgovina i nekretnine, a danas vrhom liste najbogatijih ljudi dominiraju vlasnici tehnoloških kompanija. Zanimljiva video-animacija prikazuje kako su se tokom više od jednog veka menjala imena ljudi koji su raspolagali najvećim bogatstvom na planeti.

03. 11. 2026. u 14:24

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BANANICA KOLAČIĆ: Tvoj kolačić sreće!

BANANICA KOLAČIĆ: Tvoj kolačić sreće!