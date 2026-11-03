POLJSKI PREMIJER ŽESTOKO UDARIO NA RUSIJU: Optužio Moksvu za mešanje u unutrašnje stvari

POLjSKI premijer Donald Tusk optužio je danas Rusiju da pokušava da podstakne "nestabilnost" u Poljskoj mešanjem u spor između njegove vlade i predsednika države Karola Navrockog oko Ustavnog suda.

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Tusk je rekao da će Poljska pojačati policijske snage na granici s Rusijom nakon što je tokom noći primećeno nekoliko osoba s baterijskim lampama na ruskoj strani granice.

- Primećujemo aktivnosti Rusije i proruskih političara, kako na međunarodnom nivou, tako i unutar zemlje, usmerene na naš slučaj, odnosno odbranu Ustavnog suda od agresivnog ponašanja političara i demonstranata koje oni podstiču - rekao je Tusk na sednici vlade.

On je dodao da je poznat način na koji se Rusija uključuje u unutrašnje sukobe drugih država.

- Danas smo svedoci tenzija koje podstiču Rusi, bilo u vezi sa međuizborima u SAD ili kroz podsticanje osećaja nestabilnosti u Poljskoj, na osnovu agresivnog ponašanja opozicionih političara i predsednika - naveo je Tusk, prenosi Rojters.

Tusk je naveo i da je "nešto posle ponoći" dobio informaciju od Granične straže o sumnjivim aktivnostima na granici sa ruskom Kalinjingradskom oblasti.

On je, kako prenosi PAP, dodao da je sprečena moguća provokacija, ukoliko je to bila namera osoba koje su primećene, ali je istakao da to ne može sa sigurnošću da potvrdi.

Prema proceni Granične straže, situacija je zahtevala punu mobilizaciju i kontrolu na terenu, naveo je Tusk, upozoravajući da bi tenzije i eskalacija aktivnosti Rusije mogle da potraju, zbog čega Poljska mora da ostane u stanju pripravnosti.

AP Photo/Rafal Niedzielski)

Kriza zbog imenovanja sudija Ustavnog suda tokom proteklog vikenda dodatno je produbila višemesečni sukob između poljskog predsednika Karola Navrockog i vlade Donalda Tuska.

Napetosti su dostigle vrhunac prošle nedelje, kada je suspendovan predsednik Ustavnog suda, blizak nacionalističkom političkom bloku predsednika Navrockog, a ispred sedišta suda okupili su se građani u znak podrške.

(Tanjug)

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