ĐACI OBEĆAVAJU "CRNU NEDELJU": Francuski srednjoškolci ne odustaju od zahteva
Francuski đaci ponovo su na ulicama.
Posle povratka sa jesenjeg raspusta, đaci su već u ponedeljak ponovo počeli da blokiraju škole, ali je utorak bio označen kao početak nove, intenzivnije faze protesta. Organizacije mladih najavile su "crnu nedelju", odlučne da ne odustanu uprkos ustupcima vlasti.
Među ustanovama pogođenim blokadama i prekidima nastave nalaze se i poznati pariski licej Luj Le Gran i univerzitet Panteon-Asas. Univerzitet Dofin ostao je zatvoren, a uprava očekuje ponovno otvaranje u petak. Protesti su nastavljeni i u Marselju, Tuluzu i drugim gradovima. U Lionu je na jutarnjim demonstracijama, prema prefekturi, učestvovalo 900 ljudi, dok organizatori navode 1.500. U departmanu Rone privedeno je 17 osoba, a nastava je bila poremećena u 27 škola.
Srednjoškolski sindikat optužio je policiju za prekomernu upotrebu sile. Njegovi predstavnici tvrde da su pripadnici interventnih jedinica raspoređivani ispred škola i da su pojedini učenici grubo privođeni. Smatraju da vlast pokušava da oslabi pokret uoči generalnog štrajka najavljenog za četvrtak.
Vlada je prethodno obećala postepenu zamenu sistema za upis na fakultete do 2028. godine, odustajanje od planiranog ukidanja radnih mesta u obrazovanju, otvaranje još 500 radnih mesta, ograničavanje broja učenika na 28 po odeljenju u prvom razredu liceja i dodatnih 15.000 mesta na fakultetima. Sindikati, međutim, zahtevaju deset milijardi evra dodatnih ulaganja i potpuno ukidanje postojećeg sistema upisa.
Nezadovoljstvo se u međuvremenu širi i izvan obrazovanja. Predsednički kandidat iz redova komunista Fabijen Rusel zatražio je hitne i odlučne mere protiv skupoće, bez čekajanja izbora. Posebno je upozorio na visoke cene energije, koje pogađaju domaćinstva i privredu.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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