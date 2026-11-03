SREDNJOŠKOLCE POTISNULI NA PERIFERIJU: Nastavlja se štrajk francuskih đaka i studenata

Đaci i studenti ponovo su danas izašli na ulice u Francuskoj.

Foto: Goran Čvorović

Postoje velike razlike u procenama vlasti i organizatora o razmerama blokada. Srednjoškolski sindikat saopštio je da je blokirano čak 500 škola, dok je Ministarstvo obrazovanja priznalo čak deset puta manje - samo 48. Studentska unija istovremeno tvrdi da je blokirano više od 50 univerzitetskih kampusa i da je protestima pogođena polovina visokoškolskih ustanova. Prema procenama vlasti, nastava je poremećena na manje od trećine fakulteta.

U Parizu na popodnevnom protestu policija očekuje između 15.000 i 30.000 učesnika. Okupljanje je zakazano kod Panteona u 14 časova, ali je prefektura zabranila planiranu povorku do sedišta udruženja poslodavaca Medef. Umesto prolaska kroz centar, opet je, kao i u subotu, ponuđena trasa na periferiji prestonice.

Upravni sud odbio je zahtev organizatora da poništi zabranu. Uprkos tome, studenti su pokušali da krenu u neprijavljene povorke ulicama Pariza. Jake policijske snage raspoređene u ovom delu grada potiskivale su demonstrante i sprečavale ih da nastave kretanje. Već neko vreme spor oko prava na okupljanje prerastao je u novo neposredno sučeljavanje demonstranata i policije.

Predsednik srednjoškolskog sindikata USL Rijad Rani optužio je vlast da ugrožava pravo na demonstracije zabranama donetim u poslednjem trenutku. Poručio je da vlada ne može da određuje kada i gde srednjoškolci smeju da protestuju. Posebno je kritikovao premeštanje prethodnih povorki na periferiju Pariza tokom protekla dva vikenda.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.